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Элийза Матсалу

6 июня 2022 в 13:24 Поделиться:









Эстонские предприниматели ищут рабочую силу в Молдове и Узбекистане

За прошедшие годы большая часть иностранцев, приехавших для выполнения краткосрочной работы, пришлась на строительный сектор. Фото иллюстративное. Фото: Andres Haabu

Война в Украине вынудила эстонских предпринимателей ввозить рабочую силу из других стран. Особенно активно в Эстонию приезжают граждане Молдовы, Грузии и Узбекистана.

В течение многих лет предприниматели привозили большую часть временной рабочей силы из Украины, однако теперь ситуация изменилась. С начала войны в Службе полиции и погранохраны было зарегистрировано на 30% меньше украинских работников, чем за тот же период прошлого года. Количество работников, приехавших из Молдовы, выросло на 197% в годовом сравнении.