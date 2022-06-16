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    Эксперт по недвижимости: зимой количество арендаторов-должников значительно вырастет

    На рынке аренды рекордные цены приведут к увеличению числа должников, прогнозирует Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    Предстоящей зимой продолжающийся весь год общий рост цен в сочетании с новым пиком цен на энергоносители приведёт к тому, что многим придётся выбирать, какие счета оплачивать, а с какими потянуть, ведь денег на всё не хватает. На рынке аренды рекордные цены приведут к увеличению числа должников, прогнозирует Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.

    «У меня есть один очень полезный совет для всех, даже для тех, у кого сейчас всё идёт хорошо, – копите, откладывайте немного денег на предстоящую зиму. Лучше поезжайте отдыхать на природу, чем в дорогой спа-отель, Вы поблагодарите себя за это разумное решение, когда будете держать в руках свой счёт за отопление в декабре», – рекомендует Вахтер.
    «Годовая инфляция, которая в мае уже достигла 20%, означает, что все расходы будут расти, и сейчас эта тенденция только усиливается. Многие арендаторы, которые уже сейчас едва справляются со своими расходами, зимой могут оказаться перед выбором: не платить собственнику арендную плату и не оплачивать счета за коммунальные услуги или голодать», — добавляет он.
    По словам руководителя 1Partner Kinnisvara, такая перспектива неприятна и для арендодателей: «Не будет лишним уже сейчас подумать о том, как, в случае необходимости, поступить с арендатором, испытывающим финансовые затруднения. Проблема может оказаться временной, но таких случаев точно будут десятки, а может, и сотни».
    Вахтер считает, что владельцы могли бы быть готовы пойти на небольшие уступки корректным во всех остальных отношениях арендаторам, поскольку поиск нового клиента может обойтись дороже и оказаться рискованнее, чем отсрочка, возможно даже частичная, нескольких платежей.
    «Сегодня, если оглянуться вокруг, может показаться, что мы живём разгульно, так, как будто завтра никогда не наступит. По-человечески понятно, что после двух лет, прошедших в условиях жёстких ограничений из-за коронавируса, хочется наконец позволить себе немного больше обычного. Но, как гласит народная мудрость, готовь сани летом», – добавляет он.

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