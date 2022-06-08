Кирилл Крабу строит дом уже шесть лет. Он надеется, что ему всё-таки удастся построить дом мечты за 300 тысяч евро. Но его жена предполагает, что полмиллиона - это минимум. Фото: Лийз Трейманн
«Купи себе рядник и не мучайся!» Как люди годами строят частные дома
Те, кому приходилось собственными силами делать хотя бы ремонт в квартире, знают, насколько непредсказуемым может оказаться этот процесс. Что уж говорить о строительстве целого дома. Реализация заветной мечты может растянуться на годы и обойтись в копеечку, особенно если опыта в строительстве нет.
«Деловые ведомости» пообщались с людьми, которые осмелились ввязаться в эту авантюру. Мы хотели выяснить, с какими проблемами они сталкиваются, во сколько им обходится стройка и какие уроки они извлекли из этого нелёгкого процесса.
«Короче, если ты хочешь строить дом мечты «под себя», то это - геморрой. Купи себе рядник и не мучайся», - резюмирует предприниматель Кирилл Крабу. Он купил участок земли в 2015 году в 20 километрах от Таллинна, и так до сих пор не переехал в свой дом.
За участок в 3000 квадратных метров он заплатил 25 тысяч евро. По его словам, сегодня похожие участки в их деревне уходят уже за 90 тысяч.
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Сегодня стартует подписка на акции Cleveron
Сегодня начнется подписка на акции эстонской компании Cleveron Mobility, которые будут котироваться на альтернативной бирже First North.
Сегодня начнется подписка на акции эстонской компании Cleveron Mobility, которые будут котироваться на альтернативной бирже First North.
Пеэп Сооман: отчего господину Шишкину оказалось так сложно найти съемное жилье?
Почему иностранцам сегодня так сложно найти съемную квартиру? Потому что с учетом нынешней ситуации на рынке владельцы недвижимости пытаются всеми силами перестраховаться — в полном соответствии с собственным уровнем образования и дальновидности (или паранойи), пишет на страницах Äripäev партнер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
Почему иностранцам сегодня так сложно найти съемную квартиру? Потому что с учетом нынешней ситуации на рынке владельцы недвижимости пытаются всеми силами перестраховаться — в полном соответствии с собственным уровнем образования и дальновидности (или паранойи), пишет на страницах Äripäev партнер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.