Кирилл Крабу строит дом уже шесть лет. Он надеется, что ему всё-таки удастся построить дом мечты за 300 тысяч евро. Но его жена предполагает, что полмиллиона - это минимум. Фото: Лийз Трейманн

«Купи себе рядник и не мучайся!» Как люди годами строят частные дома

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Те, кому приходилось собственными силами делать хотя бы ремонт в квартире, знают, насколько непредсказуемым может оказаться этот процесс. Что уж говорить о строительстве целого дома. Реализация заветной мечты может растянуться на годы и обойтись в копеечку, особенно если опыта в строительстве нет.

«Деловые ведомости» пообщались с людьми, которые осмелились ввязаться в эту авантюру. Мы хотели выяснить, с какими проблемами они сталкиваются, во сколько им обходится стройка и какие уроки они извлекли из этого нелёгкого процесса.
«Короче, если ты хочешь строить дом мечты «под себя», то это - геморрой. Купи себе рядник и не мучайся», - резюмирует предприниматель Кирилл Крабу. Он купил участок земли в 2015 году в 20 километрах от Таллинна, и так до сих пор не переехал в свой дом.
За участок в 3000 квадратных метров он заплатил 25 тысяч евро. По его словам, сегодня похожие участки в их деревне уходят уже за 90 тысяч.

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