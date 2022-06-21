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Екатерина Мереминская

21 июня 2022 в 9:26 Поделиться:









118-й день войны в Украине: гибель мирных жителей в Харькове, Черноморский флот нейтрализован, Дмитрий Муратов пожертвовал беженцам $103,5 млн

Харьков, Украина 20 июня 2022 г. Воронка, оставленная российской ракетой, возле Харьковской государственной ветеринарной академии в селе Малая Даниловка Харьковской области. Фото: Madiyevskyy/UKRINFORM/SIPA, Madiyevskyy/UKRINFORM, Scanpix

Идет уже 118-й день после военного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 21 июня.

Как минимум шесть мирных жителей погибло в Украине за прошедшие сутки. Под российскими обстрелами Харьковской области погибли три мирных жителя – две женщины 61 и 65 лет и мужчина 49 лет, Под российскими обстрелами Харьковской области погибли три мирных жителя – две женщины 61 и 65 лет и мужчина 49 лет, сообщи л глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Россия наносит удары по Харькову и области ракетами, есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения, пишет он. При этом люди продолжают возвращаться с Харьков. По данным Синегубова, в городе уже проживает около 700 тысяч человек – почти половина довоенного населения.

Российское Минобороны утверждает , что убийство мирных жителей – организованная Украиной провокация.

Еще трое убитых в Донецкой области, о них информирует глава областной военной администрации Павел Кириленко. По его данным, люди продолжают гибнуть в Мариуполе и Волновахе, но их количество невозможно установить.

россияне применяли кассетные боеприпасы. За 20 июня были разрушены или повреждены 54 гражданских объекта – среди них 41 жилой дом (включая 10 многоквартирных), детский сад, ферма, шахта, заводы и исправительная колония. По данным полиции, при обстреле Донецкой областиЗа 20 июня были разрушены или повреждены 54 гражданских объекта – среди них 41 жилой дом (включая 10 многоквартирных), детский сад, ферма, шахта, заводы и исправительная колония.

300 российских военных было убито за прошедшие сутки, 34 100 человек. 450 украинских солдат было убито за последние сутки, по сообщает Генштаб ВСУ. Общее количество убитых россиян с 24 февраля он оценивает вза последние сутки, по данным Минобороны России.

Гражданин США погиб в Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на некролог, опубликованный его семьей. Стивену Забельски было 52 года, он был ветераном Сухопутных войск США. Как сообщается, Забельски подорвался на мине. Это как минимум второй американец, погибший в ходе войны. со ссылкой на некролог, опубликованный его семьей. Стивену Забельски было 52 года, он был ветераном Сухопутных войск США. Как сообщается, Забельски подорвался на мине. Это как минимум второй американец, погибший в ходе войны.

Силы России в Черном море в значительной степени нейтрализованы, воплотить первоначальный оперативный план вторжения и удерживать Одессу под угрозой с моря не удалось, констатирует британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/caMOn7mcGv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0HsqaxnVVy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 21, 2022

Недавно получивший Нобелевскую премию мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выручил за нобелевскую медаль на аукционе Heritage 103,5 миллиона долларов США, все они пойдут на помощь украинцам.

«Мы хотим, чтобы был флешмоб борьбы с несправедливостью. Хотим, чтобы люди выставляли на торги свои реликвии, чтобы помочь другим, – заявил Муратов. «Деньги попадут детям-беженцам. Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет», – сказал он «Новой газете. Европа».

⚡⚡ Нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за 103,5 млн долларов.https://t.co/zZy0rxgFPC



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Норвежский Нобелевский институт впервые одобрил продажу медали для сбора средств. Стартовая цена составила 550 тысяч долларов. Покупатель неизвестен.

сайт британской газеты The Telegraph, пишет Meduza. В России заблокирован , пишет Meduza.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC News признал, что кризис в Украине может затянуться.