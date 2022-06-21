118-й день войны в Украине: гибель мирных жителей в Харькове, Черноморский флот нейтрализован, Дмитрий Муратов пожертвовал беженцам $103,5 млн
Харьков, Украина 20 июня 2022 г. Воронка, оставленная российской ракетой, возле Харьковской государственной ветеринарной академии в селе Малая Даниловка Харьковской области.Фото: Madiyevskyy/UKRINFORM/SIPA, Madiyevskyy/UKRINFORM, Scanpix
Идет уже 118-й день после военного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 21 июня.
Как минимум шесть мирных жителей погибло в Украине за прошедшие сутки.
Под российскими обстрелами Харьковской области погибли три мирных жителя – две женщины 61 и 65 лет и мужчина 49 лет, сообщи
л глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Россия наносит удары по Харькову и области ракетами, есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения, пишет он. При этом люди продолжают возвращаться с Харьков. По данным Синегубова, в городе уже проживает около 700 тысяч человек – почти половина довоенного населения.
Российское Минобороны утверждает
, что убийство мирных жителей – организованная Украиной провокация.
Еще трое убитых в Донецкой области, о них информирует
глава областной военной администрации Павел Кириленко. По его данным, люди продолжают гибнуть в Мариуполе и Волновахе, но их количество невозможно установить.
По данным
полиции, при обстреле Донецкой области россияне применяли кассетные боеприпасы.
За 20 июня были разрушены или повреждены 54 гражданских объекта – среди них 41 жилой дом (включая 10 многоквартирных), детский сад, ферма, шахта, заводы и исправительная колония.
300 российских военных было убито за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. Общее количество убитых россиян с 24 февраля он оценивает в 34 100 человек. 450 украинских солдат было убито
за последние сутки, по данным
Минобороны России.
Гражданин США погиб в Украине, сообщает The Washington Post
со ссылкой на некролог, опубликованный его семьей. Стивену Забельски было 52 года, он был ветераном Сухопутных войск США. Как сообщается, Забельски подорвался на мине. Это как минимум второй американец, погибший в ходе войны.
Силы России в Черном море в значительной степени нейтрализованы, воплотить первоначальный оперативный план вторжения и удерживать Одессу под угрозой с моря не удалось, констатирует британская разведка.
Недавно получивший Нобелевскую премию мира главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выручил за нобелевскую медаль на аукционе Heritage 103,5 миллиона долларов США, все они пойдут на помощь украинцам.
«Мы хотим, чтобы был флешмоб борьбы с несправедливостью. Хотим, чтобы люди выставляли на торги свои реликвии, чтобы помочь другим, – заявил Муратов. «Деньги попадут детям-беженцам. Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет», – сказал
он «Новой газете. Европа».
Норвежский Нобелевский институт впервые одобрил продажу медали для сбора средств. Стартовая цена составила 550 тысяч долларов. Покупатель неизвестен.
В России заблокирован сайт британской газеты The Telegraph
, пишет Meduza.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC News признал
, что кризис в Украине может затянуться.
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести осенью 2022 года
, сообщил
заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов агентству РИА «Новости».
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