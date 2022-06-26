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Ярослав Тавгень

26 июня 2022 в 13:14 Поделиться:









Россия в нескольких часах от дефолта

Министр финансов РФ Антон Силуанов не согласен с тем, что это дефолт Фото: Scanpix

Сегодня ночью истекает 30-дневный срок, когда Россия может что-то сделать с платежами по евробондам, которые она не выплатила инвесторам месяц назад. Если ей не удастся выплатить 100 миллионов долларов, то в понедельник формально возникнет дефолт, пишет Bloomberg.

В мае инвесторы, вложившие деньги в российские еврооблигации, не получили регулярных платежей по ним (как пишет Bloomberg, из-за санкций). Запустился 30-дневный период, в течение которого Россия могла исправить ситуацию и избежать дефолта. Российские власти, впрочем, утверждали, что все свои обязательства выплатили, переведя деньги в Центральный депозитарий, являющийся держателем этих облигаций.