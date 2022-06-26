Россия в нескольких часах от дефолта
Министр финансов РФ Антон Силуанов не согласен с тем, что это дефолтФото: Scanpix
Сегодня ночью истекает 30-дневный срок, когда Россия может что-то сделать с платежами по евробондам, которые она не выплатила инвесторам месяц назад. Если ей не удастся выплатить 100 миллионов долларов, то в понедельник формально возникнет дефолт, пишет Bloomberg.
В мае инвесторы, вложившие деньги в российские еврооблигации, не получили регулярных платежей по ним (как пишет Bloomberg, из-за санкций). Запустился 30-дневный период, в течение которого Россия могла исправить ситуацию и избежать дефолта. Российские власти, впрочем, утверждали, что все свои обязательства выплатили, переведя деньги в Центральный депозитарий, являющийся держателем этих облигаций.
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Эльконд Либман: строим апартеид?
Осуществление полного и всеобъемлющего перехода школьного образования исключительно на эстонский язык по той модели, которая предлагается партиями формирующейся сейчас правящей коалиции, вместо избавления от школьной сегрегации на деле приведет к еще более выразительному ее закреплению, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
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