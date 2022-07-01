Раамат: потребление бензина в июне снизилось почти на 10%
Исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат отмечает, что Эстония является одной из немногих стран, которые не предприняли никаких шагов для смягчения последствий резкого роста цен на моторное топливо.Фото: Raul Mee
Объемы продаж моторного топлива на местных автозаправочных станциях продолжают снижаться – за первые две недели июня бензина было продано на девять процентов меньше, чем за этот же период прошлого года.
Детальный анализ показателей объемов продаж моторного топлива показывает, что в большей степени сокращение потребления бензина наблюдается в регионах с более низкими доходами населения, сообщил Эстонский союз топливных компаний (Eesti Õliühing), передает rus.err.ee.
«В Эстонии объемы потребления бензина составляют порядка 18-29 млн литров в месяц. Около половины потребления приходится на Харьюский уезд. Если посмотреть на изменения в показателях объемов продаж моторного топлива по разным уездам, то только в Харьюском и Пярнуском уездах эти показатели, по сравнению с 2021 годом, не изменились, – отметил исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат. – Согласно майским показателям объемов продаж моторного топлива, наиболее ощутимое снижение уровня потребления моторного топлива – 13-14% – наблюдается в уездах Ида-Вирумаа, Валгамаа и Вырумаа. Понятно, что рекордные цены на топливо оказывают наибольшее влияние на людей с более низким уровнем доходов».
По словам представителя топливного сектора, в летние месяцы объемы продаж бензина вырастают примерно на 20%. Раамат добавил, что Эстония является одной из немногих стран, которые не предприняли никаких шагов для смягчения последствий резкого роста цен на моторное топливо.
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