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1 июля 2022 в 9:36 Поделиться:









Раамат: потребление бензина в июне снизилось почти на 10%

Исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат отмечает, что Эстония является одной из немногих стран, которые не предприняли никаких шагов для смягчения последствий резкого роста цен на моторное топливо. Фото: Raul Mee

Объемы продаж моторного топлива на местных автозаправочных станциях продолжают снижаться – за первые две недели июня бензина было продано на девять процентов меньше, чем за этот же период прошлого года.

Детальный анализ показателей объемов продаж моторного топлива показывает, что в большей степени сокращение потребления бензина наблюдается в регионах с более низкими доходами населения, сообщил Эстонский союз топливных компаний (Eesti Õliühing), передает rus.err.ee.

«В Эстонии объемы потребления бензина составляют порядка 18-29 млн литров в месяц. Около половины потребления приходится на Харьюский уезд. Если посмотреть на изменения в показателях объемов продаж моторного топлива по разным уездам, то только в Харьюском и Пярнуском уездах эти показатели, по сравнению с 2021 годом, не изменились, – отметил исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат. – Согласно майским показателям объемов продаж моторного топлива, наиболее ощутимое снижение уровня потребления моторного топлива – 13-14% – наблюдается в уездах Ида-Вирумаа, Валгамаа и Вырумаа. Понятно, что рекордные цены на топливо оказывают наибольшее влияние на людей с более низким уровнем доходов».

По словам представителя топливного сектора, в летние месяцы объемы продаж бензина вырастают примерно на 20%. Раамат добавил, что Эстония является одной из немногих стран, которые не предприняли никаких шагов для смягчения последствий резкого роста цен на моторное топливо.