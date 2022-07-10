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10 июля 2022 в 11:13 Поделиться:









«Вкусно и точка» убирают из меню картофель фри. Есть ли в России дефицит картофеля?

Ожидается, что блюда из картофеля вернутся во все рестораны сети «Вкусно и точка»осенью, когда снимут новый урожай. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

В некоторых ресторанах сети «Вкусно и точка», заменившей в России «Макдоналдс», не будет картофеля фри, сообщили в пресс-службе компании.

Часть заведений сети быстрого питания также уберет из меню картофель по-деревенски. До этого продажу картофеля фри и по-деревенски больших и средних размеров приостановила и KFC, пишет VC

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — заявили представители «Вкусно и точка».

Ожидается, что блюда из картофеля вернутся во все рестораны сети осенью, когда снимут новый урожай, сообщили в сети быстрого питания. Во «Вкусно и точка» считают, что с нехваткой картофеля столкнутся и другие участники рынка, передает « Медуза ».

Для приготовления фри сетям фастфуда нужен специальный сорт картофеля: важен его размер и содержание крахмала, сказал vc.ru директор по развитию «Донер 42» Николай Бурдин. Например, McDonald's, который заменила «Вкусно — и точка», использовал клубни сорта «Инноватор».

Основным поставщиком фри для McDonald's и других была американо-голландская Lamb Weston Meijer.

Действительно ли есть дефицит картофеля?

В Минсельхозе РФ считают, что нет – pоссийский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. При этом, по данным «Картофельного союза», потребности в импорте фри также нет.

В России уже начали собирать новый урожай, отмечают в Минсельхозе. Но о каких сортах речь, не уточняют.

McDonald’s и все, кто продавал эту картошку фри, вынуждали использовать импортные сорта, хотя есть и наши нормальные российские сорта. Определённые проблемы есть, но не глобального масштаба. Картошка фри будет, но не такая ровненькая, не такая аккуратненькая. Сергей Лисовский член аграрного комитета Госдумы РФ

По данным RTVI, хотя картошка и выращивается в России, семена Lamb Weston Meijer использовала из Бельгии и Польши. А из-за санкций с поставками возникли проблемы. По словам исполнительного директора «Картофельного союза» Алексея Красильникова, в этом сезоне серьёзно усложнилась и подорожала логистика, а фуры с семенами картофеля до десяти дней простаивают на границе Польши с Беларусью.

Зависимость от импортных сортов подтверждает также член аграрного комитета Госдумы РФ Сергей Лисовский. По его мнению, проблема возникла в том числе из-за того, что западные компании лоббировали интересы собственных поставщиков, хотя в России есть «нормальные сорта» картофеля.

Останутся ли россияне без картошки фри в будущем?

Красильников считает, что проблема с фри временная: у Lamb Weston Meijer есть запасы продукта, которые компания в дальнейшем планирует увеличить. Российские фермеры, по его словам, уже пытаются сократить зависимость от импорта и наращивают производство собственных семян.

Российские селекционные технологии ничем не уступают иностранным, считает научный руководитель Центра устойчивого развития «ВЭБ РФ» Иван Стариков. Он тоже уверен, что дефицита картофеля не будет: в этом году по урожаю хорошие прогнозы, к тому же сохраняются контракты с другими странами на поставку.