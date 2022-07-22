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    149-й день войны в Украине: Россия планирует нападение на Одессу в 2023 году, граждан России предложено не пускать в ЕС

    Украинские спасатели возле здания школы после обстрела в Краматорске, 21 июляФото: ANATOLII STEPANOV, Scanpix

    Идет 149-й день войны России с Украиной. Главное к полудню 22 июля.

    Потери российских военных за минувшие сутки составили 150 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего с начала войны, по данным ВСУ, российские войска потеряли 39 000 человек.

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