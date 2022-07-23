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23 июля 2022 в 9:57 Поделиться:









Коллекторский бизнес Ханса Х. Луйка увеличил прибыль и оборот

Владелец концерна Ханс Х. Луйк вывел из Iiruk почти 300 000 дивидендов. В 2020 году эта сумма была вдвое меньше. Фото: Andras Kralla

Оборот коллекторского бизнеса Ханса Х. Луйка в прошлом году увеличился почти на 54%, а прибыль удвоилась, пишет Äripäev.

В прошлом году оборот Iiruk OÜ составил 24,5 млн евро, что на 54% больше, чем в 2020 году.

Операционная прибыль в прошлом году достигла 13,5 млн евро по сравнению с 6,8 млн евро годом раннее. Основным источником прибыли стал доход от услуг по взысканию долгов и покупки дебиторской задолженности.

Владелец концерна Ханс Х. Луйк вывел из Iiruk почти 300 000 дивидендов. В 2020 году эта сумма была вдвое меньше.

В 2021 году Iiruk OÜ приобрела полный пакет акций компании Viena saskaita UAB и основала 1 Arve OÜ. Концерн также приобрел 48,1% акций финской компании Avaus Marketing Innovations Oy.

В 2021 году Луйк занял 34 место в ТОПе самых богатых людей по версии Äripäev. Его активы оценивались в 106,2 млн евро.

Iiruk OÜ включает в себя различные компании, предлагающие услуги кредитного менеджмента. Основной целью концерна в следующем финансовом году является повышение эффективности, улучшение услуг, а также укрепление и расширение рыночных позиций компании на рынках Эстонии, Латвии и Литвы.

В концерн входят компании OÜ Julianus Inkasso, Julianuse Õigusbüroo OÜ, OÜ Aktiva Finants, Aktiva Financial Solutions, Krediidiregister OÜ, Viena saskaita UAB и 1 Arve OÜ.