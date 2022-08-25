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Екатерина Мереминская

25 августа 2022 в 14:09 Поделиться:









Россия увеличила армию на 137 тысяч человек

Российские военнослужащие на параде, Москва, 9 мая Фото: MAXIM SHEMETOV

Численность вооруженных сил России составит 2,4 миллиона человек с 2023 года.

В России издан и опубликован указ президента, устанавливающий штатную численность вооруженных сил в количестве 2 390 758 человек с 1 января 2023 года. Из них 1 150 628 человек будут непосредственно военнослужащими.

Это на 137 000 человек больше, чем по действующим нормам. Пока в России 1 013 628 военнослужащих (а всего 1 902 758 человек, это считая гражданский персонал). В прошлый приказ об увеличении численности издавался в 2017 году, тогда на 13 698 человек. Тогда это объяснялось созданием постоянных баз в Сирии.

«Очевидно, это решение связано с нынешней войной. Видимо, Путин решил, что армия в ее нынешнем виде решить все поставленные задачи не в состоянии», – говорит ДВ военный эксперт, специальный корреспондент Русской службы BBC Илья Барабанов.

Сколько воюет в Украине Численность группировки РФ с учетом войск ЛНР и ДНР оценивается в 150-180 тысяч человек, пишет Moscow Times. Тогда как украинская армия насчитывала 250 тысяч человек до начала боевых действий. Теперь Украина заявляет, что с учетом мобилизации ее довели до 700 000.

Российские вооруженные силы сейчас довольно «компактны» относительно размеров страны, говорит ДВ военный обозреватель, научный сотрудник ИМЭМО Российской академии наук Илья Крамник. Кроме того, в вооруженных силах наблюдается заметный перекос: больше техники, меньше людей. Что не всегда хорошо, поскольку техника не решает проблем сама по себе. «Этот дисбаланс и надо было устранить», – комментирует Крамник.

Как менялась численность вооруженных сил РФ Только созданные 7 мая 1992 года на основе бывших Вооруженных сил СССР, они насчитывали 2,88 млн человек. К 1994 году численность уменьшилась до 2,1 млн, к 1996 году — до 1,7 млн (на 40% по сравнению с 1992 годом).

Еще не мобилизация

Пока ни о какой мобилизации речи нет, подтверждает российский политолог Алексей Макаркин: «Во-первых, мобилизация объявляется президентских указом. Во-вторых, она носит обязательный характер для категорий граждан, упомянутых в указе. Сейчас ничего подобного нет».

Может быть увеличен набор на контрактную службу – желающие пойти на нее есть, говорит Крамник. Но могут увеличить и набор призывников, ведь пока в России огромное количество отсрочек.

«Теоретически, могут нарастить количество и тех, и других. Чтобы срочниками, которые добавятся в тылу, заменить тех контрактников, которые уйдут в боевые подразделения», – рассуждает эксперт.

Наращивание расходов бюджета

Вместе со штатной численностью военных России придется наращивать и государственные расходы.