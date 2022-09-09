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    Реэкспорт из Эстонии в июле увеличился на 44%

    Более всего увеличился импорт и реэкспорт минерального топлива, электроэнергии и природного газа. Фото иллюстративное.Фото: Andras Kralla

    По данным Департамента статистики, экспорт товаров в июле увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года за месяц на 13% и импорт – на 22%. Реэкспорт из Эстонии увеличился на 44%, а вывоз эстонских товаров остался на уровне июля прошлого года, сообщает пресс-служба департамента.

    Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,7 миллиарда евро и импортировано на 2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 349 миллионов евро и в сравнении с июлем 2021 года увеличился в два раза, т.е. на 177 миллионов евро.
    Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на рост экспорта в июле этого года более всего повлиял реэкспорт товаров, в то время как экспорт товаров эстонского производства остался на уровне прошлого года. Более всего увеличился импорт и реэкспорт минерального топлива, электроэнергии и природного газа. Экспортные цены за год выросли на 27% и импортные цены – на 29%. «Нашим основным партнером по экспорту в июле этого года была Латвия, в июне это была Финляндия. Главной причиной изменения основного партнера стал реэкспорт электроэнергии и постоянное повышение ее цены», – сказала Пуура.
    Из товаров в июле больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. По сравнению с июлем прошлого года в наибольшей степени (на 123 миллиона евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 45 миллионов евро – экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и на 24 миллиона евро – экспорт механического оборудования.
    Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Латвия, далее следуют Финляндия и Литва. В Латвию более всего экспортировались электроэнергия и легковые автомобили, в Финляндию – металлоконструкции, прочие изделия из стали и электрооборудование, а в Литву – минеральное топливо и легковые автомобили. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Грецию и Литву. В Латвию больше экспортировалось электроэнергии, изделий из листового проката и легковых автомобилей, а в Грецию и Литву – моторного топлива», – добавила Пуура.
    Фото: Департамент статистики
    Доля товаров эстонского производства составила 64% от общего объема экспортируемых товаров и в сравнении с июлем прошедшего года уменьшилась на 7%. Наибольшее влияние на экспорт товаров эстонского производства оказало уменьшение экспорта минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также деталей для транспортных средств.
    Из товаров больше всего импортировалось минерального топлива и электроэнергии, металла и изделий из металла, транспортных средств, электрооборудования, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего (на 185 миллионов евро) увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 47 миллионов евро – импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также на 42 миллиона евро импорт транспортных средств.
    Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, Литвы и Германии. В наибольшей степени увеличился импорт из Финляндии, Литвы и Турции. Из Финляндии больше всего экспортировалось электроэнергии, природного газа и моторного топлива, из Литвы – моторного топлива, а из Турции – металла и изделий из металла, в т.ч. железных прутков и стержней, труб и металлоконструкций.
    Фото: Департамент статистики
    Фото: Департамент статистики

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