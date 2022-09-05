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    Готовимся к экспорту: сертификат происхождения, или «экономическое» гражданство товара

    Для получения сертификата происхождения необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение товара.Фото: Shutterstock

    Предприятиям-экспортерам зачастую приходится преодолевать различные трудности: искать партнеров, устанавливать контакты, проводить порой длительные и не всегда легкие переговоры. И, наконец, вот он – долгожданный экспорт и оправка первых образцов или первая продажа! Но именно теперь и придется погрузиться в мир экспортных документов, которые требуют партнеры по сотрудничеству или таможенные органы других стран, объясняют специалисты Эстонской Торгово-промышленной палаты.

    Подобно документам, удостоверяющим личность, при движении товаров используются различные документы: паспорт продукции, сертификаты, договоры купли-продажи, счета и фактуры, таможенные декларации и т.п.
    У каждого человека есть проездной документ, в котором указано его гражданство как постоянная связь между государством и гражданином, что влечет за собой обязанности и определенные права для обеих сторон. Точно так же и товар имеет «экономическое» гражданство, то есть свое происхождение.
    Документом, подтверждающим происхождение товара, является сертификат происхождения, который используется при экспорте товаров и выдается Эстонской торгово-промышленной палатой.
    Сертификат происхождения предоставляется в таможенные органы страны назначения товара – этот документ показывает, что данному товару можно доверять.
    Для чего используется сертификат происхождения:
    • при определении происхождения товара;
    • для применения защитных мер;
    • в случае действующих квот;
    • в случае антидемпинговых пошлин;
    • при получении сельскохозяйственных субсидий;
    • в случае публичных аукционов;
    • при применении аккредитивов;
    • в случае государственных закупок.
    Сертификаты происхождения, подтверждающие непреференциальное происхождение (или иначе «сертификаты общей формы») выдаются на полностью изготовленные или в достаточной степени переработанные в Эстонской Республике товары, экспортируемые в страны, где тарифные преференции не действуют, выдаются они в бумажной форме Эстонской торгово-промышленной палатой.
    Происхождение товара – это, образно говоря, «экономическая» национальность товара в международной торговле. Есть два вида: непреференциальное и льготное (преференциальное) происхождение товаров.
    Если товар полностью изготовлен или произведен в одной стране, эта страна считается страной происхождения товара (и такой товар можно назвать «происходящим из данной страны»). Если товар был произведен в нескольких государствах, то страной его происхождения считается страна, где он был переработан в наиболее существенной степени.
    Для получения сертификата происхождения необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение товара (счета покупки-продажи, накладные, выданные в других странах сертификаты происхождения, договоры купли-продажи и т.д.) вместе с заполненным ходатайством.
    Если предъявленного материала достаточно для подтверждения, и ходатайство оформлено в соответствии с требованиями, то предприниматель/отправитель/ экспортер сможет получить сертификат происхождения.
    Срок действия сертификата происхождения – четыре месяца, считая со дня его заверения. Эта услуга платная (для членов Эстонской торгово-промышленной палаты действует льготный прейскурант).
    С порядком и процедурой выдачи сертификатов можно ознакомиться здесь.
    Примечание
    Эстонская Торгово-промышленная палата не выдает сертификаты передвижения товаров EUR1, A.TR и сертификаты происхождения формы A. Данные документы выдает Налогово-таможенный департамент Эстонии.

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