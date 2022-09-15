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Олеся Лагашина

15 сентября 2022 в 11:28 Поделиться:









Рост цен вынудил закрыть хостел для украинских беженцев

За время работы в хостеле при Vaba Lava успели принять свыше тысячи украинских военных беженцев. Фото: Марина Корешкова

Хостел для транзитных беженцев из Украины, существовавший в Нарве при Vaba Lava благодаря усилиям добровольцев, вынужден закрыться из-за резкого увеличения коммунальных расходов.

«К сожалению, с 19 сентября хостел для транзитных беженцев из Украины закрывается», – сообщила на своей странице в Facebook волонтер Марина Корешкова. По ее словам, такое решение принял директор Vaba Lava Мярт Меос, поскольку августовский счет за электричество превысил все ожидания.

Помочь как можно быстрее

До сих пор в течение нескольких месяцев театр бесплатно предоставлял помещение для беженцев с условием, что волонтеры будут самостоятельно встречать и размещать украинцев, а также поддерживать чистоту помещений.

«Мы помогли 1200 с лишним людям. Нам доверяли самые тяжелые случаи, через нас прошли семьи с маленькими детьми, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, онкологическими заболеваниями. Каждому было оказано предельное личное внимание и забота», – рассказала «Деловым ведомостям» волонтер Марина Корешкова.

Для самих волонтеров это означало не только тяжелейшую психологическую нагрузку, но и материальные расходы – помимо всего прочего, украинских беженцев встречали и отвозили на поезд на своей машине, которую за эти пять месяцев, что работал хостел, пришлось ремонтировать два раза. Еду, детское питание, лекарства, гигиенические принадлежности, детские и взрослые памперсы приобретали на пожертвования обычных людей, с помощью фондов и «Продуктового банка».

«Да, это право хозяина здания – закрывать свое помещение. Так же, как и право, и возможность обращаться за поддержкой к государству или какие-либо фонды», – с горечью замечает Марина Корешкова.

Как прокомментировал «Деловым ведомостям» Мярт Меос, размещая беженцев в хостеле при Vaba Lava, театральный центр стремился как можно быстрее помочь пострадавшим от российской агрессии.

«Мы делали это без какой бы то ни было поддержки, чисто из желания помочь беженцам», – сказал руководитель центра. За это время, по его данным, в доме получили приют несколько сотен человек. «Но теперь мы вынуждены прекратить это, поскольку счета за электричество выросли в шесть с лишним раз», – констатировал он.

С чайником, но без кондиционера

Сам по себе хостел расположен внутри здания театрального центра, под беженцев был выделен только первый его этаж – всего четыре комнаты, общая кухня, коридор и два санузла. Учитывая, что система отопления и вентиляция общие для всего здания, высчитать долю коммунальных расходов, связанных именно с размещением беженцев, не так просто.

Марина Корешкова отмечает, что в августе, за который театральный центр получил огромный счет, в нем проходили различные мероприятия, в хостеле жили артисты, а транзитные беженцы находились в нем лишь в некоторые дни, причем занимали не все комнаты. «Да, они пользовались светом в эти дни и включали чайник с плитой. Кондиционеры они не включали», – говорит она.

По ее словам, с волонтерами не обсуждали причины закрытия, не сообщали суммы расходов на электричество и других коммунальных расходов, не предлагали искать стороннюю поддержку или обеспечить экономию, а просто довели до сведения, что к 19 сентября хостел от украинских беженцев необходимо освободить.

По словам Мярта Меоса, Vaba Lava обращалась к государственным ведомствам с просьбой каким-то образом компенсировать расходы, связанные с размещением украинцев, однако до сих пор успеха это не принесло. «Все происходило на добровольной основе», - подчеркнул он.

Финансовое положение театра и ранее не было безоблачным: в марте центр Vaba Lava потребовал у Министерства культуры увеличения господдержки через суд, посчитав выделенную сумму в 350 000 евро недостаточной. «На данный момент нет ясности и с пособием для всего нарвского театрального центра, поскольку мы хоть и выиграли в суде, но комиссия по пособиям на театральную деятельность еще не приняла нового решения в отношении нас», – пояснил ситуацию Меос.

В условиях отсутствия поддержки и стремительного подорожания учреждение приняло решение сократить расходы. «Мы должны заниматься своей основной деятельностью – театром», – сказал Меос ДВ, заметив, что в этом году театр изменил свою программу и уже 11 апреля, одним из первых в мире показал постановку о войне в Украине, которой стала пьеса Юлии Ауг «Х** войне!»

По словам Меоса, Vaba Lava продолжит поддерживать украинцев именно таким образом, в том числе сотрудничая с украинскими театральными деятелями в следующем сезоне.

Финансировать могут не всех

В Департаменте социального страхования, который курирует украинских беженцев в Эстонии, ДВ сообщили, что у них нет данных о том, чтобы в Vaba Lava обращались к ним с ходатайством о финансировании. «Департамент социального страхования может финансировать только те средства размещения, которые участвовали в рамочных договорах поставки, просто так он не может финансировать никого», – пояснила руководитель по восточному направлению Департамента социального страхования Хели Фершель.

По ее словам, в Нарве есть несколько возможностей для размещения военных беженцев: тех, у кого есть денежные средства, направляют в гостиницу (в пограничном пункте имеются инфолистки с необходимыми контактами и перечнем недорогих мест для ночлега в Нарве); тех, у кого нет денег и кто движется через Эстонию транзитом, направляют в оговоренное с городом Нарвой временное место размещения (молодежный центр или приют); тех, кто ходатайствует о временной защите, Департамент социального страхования направляет в свой инфопункт.

Кроме того, представители Международной организации по миграции (IOM) оказывают помощь транзитным беженцам, находящимся в наиболее уязвимом положении, и размещают этих людей в Нарве через свою партнерскую сеть. «По моим данным, Vaba Lava принимает в основном клиентов, которые перемещаются с помощью волонтерских сетей. Город Нарва оказывает хостелу продуктовую помощь через «Продуктовый банк», насколько мне известно, эта помощь оказывается на постоянной основе», – заметила Фершель.

Куда теперь денутся волонтеры и транзитные беженцы, которыми они занимаются? «Не знаю, – признается Марина Корешкова. – Центр на Вакзали, 19, принимавший ранее беженцев, закрылся с 1 сентября, так что в какой-то мере закрытие для них хостела Vaba Lava было предсказуемо. Свою волонтерскую работу при этом мы не останавливаем и будем продолжать помогать».