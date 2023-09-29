    За год предложений о работе стало значительно меньше

    Касса по безработице поясняет, что количество людей на рынке труда выросло в том числе за счет беженцев. Конкуренция среди работников выросла.Фото: Raul Mee

    Порталы вакансий подтверждают, что предложений о работе на рынке труда по сравнению с тем, что было годом ранее, стало на 20-30 процентов меньше, но в целом уровень остался таким же, как и в 2019 году, пишет портал ERR.

    По состоянию на конец сентября в Эстонии было зарегистрировано в качестве безработных 49 286 человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 7,4 процента.
    Директор по маркетингу CV Keskus Генри Аувяэрт сообщил, что, по его наблюдениям, количество предложений о работе на рынке труда сократилось на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом.
    Директор по маркетингу портала вакансий CV.ee Карла Одер констатировала, что компании приостановили планы роста и больше не занимаются активным набором персонала. «Активность по подаче заявлений выросла почти на 30 процентов, а это означает, что на рынке труда становится больше кандидатов, а конкуренция значительно ужесточается», – сказала Одер.

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