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dv.ee

29 сентября 2023 в 6:38









За год предложений о работе стало значительно меньше

Касса по безработице поясняет, что количество людей на рынке труда выросло в том числе за счет беженцев. Конкуренция среди работников выросла. Фото: Raul Mee

Порталы вакансий подтверждают, что предложений о работе на рынке труда по сравнению с тем, что было годом ранее, стало на 20-30 процентов меньше, но в целом уровень остался таким же, как и в 2019 году, пишет портал ERR.

По состоянию на конец сентября в Эстонии было зарегистрировано в качестве безработных 49 286 человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 7,4 процента.

Директор по маркетингу CV Keskus Генри Аувяэрт сообщил, что, по его наблюдениям, количество предложений о работе на рынке труда сократилось на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом.

Директор по маркетингу портала вакансий CV.ee Карла Одер констатировала, что компании приостановили планы роста и больше не занимаются активным набором персонала. «Активность по подаче заявлений выросла почти на 30 процентов, а это означает, что на рынке труда становится больше кандидатов, а конкуренция значительно ужесточается», – сказала Одер.