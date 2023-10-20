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Полмиллиона на ремни: из Нарвы нить ведет в Германию
Израилю грозит рецессия. Повлияет ли это на Эстонию?
Зрелище вы обеспечили. Где хлеб?
Эпицентр
Калле Грюнталь прописался в чужой квартире. Владелец: это какая-то шутка? Грюнталь выходит из партии!
Согласно документам, член Рийгикогу Калле Грюнталь уже несколько лет снимает квартиру в столице около Палдиского шоссе, однако владелец квартиры ничего не знает о скандально известном арендаторе.
Согласно документам, член Рийгикогу Калле Грюнталь уже несколько лет снимает квартиру в столице около Палдиского шоссе, однако владелец квартиры ничего не знает о скандально известном арендаторе.
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Инвестор
Квартальный отчет Tesla разочаровал инвесторов
Производитель электромобилей Tesla обнародовал накануне разочаровавшие Уолл-стрит квартальные результаты как по выручке, так и по прибыли, пишет Financial Times.
Производитель электромобилей Tesla обнародовал накануне разочаровавшие Уолл-стрит квартальные результаты как по выручке, так и по прибыли, пишет Financial Times.
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Деловые в эфире
Есть ли жизнь за пределами Таллинна, и сколько она стоит?
В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.
В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.
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Яак Ааб: госбюджет уничтожит экономику Эстонии
Представители различных организаций и предприниматели не скрывают своего разочарования правительством, поскольку не видят, чтобы у коалиции был план по оживлению экономики и поддержке людей и предприятий, сказал заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Яак Ааб. Поэтому, по его словам, фракция Центристской партии сделала предложение отклонить законопроект о государственном бюджете в первом чтении.
Представители различных организаций и предприниматели не скрывают своего разочарования правительством, поскольку не видят, чтобы у коалиции был план по оживлению экономики и поддержке людей и предприятий, сказал заместитель председателя парламентской финансовой комиссии Яак Ааб. Поэтому, по его словам, фракция Центристской партии сделала предложение отклонить законопроект о государственном бюджете в первом чтении.
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Интервью
Есть ли жизнь за пределами Таллинна, и сколько она стоит?
В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.
В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.
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