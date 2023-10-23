Новости

dv.ee

23 октября 2023 в 12:21









Доклад: на эффективность школ больше всего влияют доход семей и размер учебного заведения

Авторы анализа пришли к заключению, что доход матери в существенной степени положительно коррелирует с результатами экзаменов по математике. Фото: Liis Treimann

Согласно краткому докладу Центра мониторинга развития «Эффективность основных школ в Эстонии и определяющие ее факторы», на эффективность основных школ в Эстонии в наибольшей степени влияют социально-экономическое положение семей и размер школы, сообщила пресс-служба Центра мониторинга развития.

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико, опираясь на результаты исследования, отметила, что эффективными могут быть как небольшие сельские, так и крупные городские школы. «Эффективная школа – это школа, которая при помощи имеющихся у нее возможностей и исходных данных достигает максимально хорошего результата. Например, согласно исследованию, эффективной может быть затратная по расходам сельская школа, если она может успешно вовлечь в учебный процесс находящихся в неблагополучном социальном положении учеников, равно как и учеников с особыми нуждами», – сказала Киндсико.

По заказу Центра мониторинга развития и Министерства образования и науки ученые из EBS, Таллиннского университета и TalTech проанализировали основные школы в Эстонии. Они использовали методику, позволяющую оценить эффективность достижения результатов на основании доступных школе ресурсов, т. е. ее исходной позиции. Последние существенно различаются – размер школы, число учеников на одного учителя, расходы на учебное место, доходы семей и доля учеников с особыми нуждами заметно варьируются.

Авторы исследования пришли к заключению, что эффективность во многом зависит от факторов, находящихся вне сферы влияния школы. На эффективность влияют ранее полученные учениками знания и навыки, социально-экономическое положение родителей, а также особые образовательные нужды детей.

Профессор EBS Кайре Пыдер отметила, что, к сожалению, эффективность зависит от многих факторов, на которые школа никак повлиять не может. «Так, сельские школы и школы в небольших регионах не могут выбирать учеников. Школа также не может выбирать финансирование. Иными словами, школа имеет ограниченные возможности для повышения своей эффективности. По большей же части неэффективность или недостаточная эффективность школы – это региональная, социальная или образовательно-политическая проблема», – сказала Пыдер.

Согласно анализу эффективности эстонских основных школ, в 2021/22 учебном году высокоэффективными были 83% эстонских основных школ. Эффективными или скорее эффективными были признаны 16%.

Согласно краткому докладу, крупные школы более эффективны, но лишь до определенного предела. Связанное с размером преимущество теряется, если в школе обучается более 500 детей. Это соответствует результатам предыдущих исследований, согласно рекомендациям которых в школе должно обучаться 300–400 учеников.

Социально-экономическое положение семей учеников, особенно доход матери, также существенно влияют на результаты обучения. Например, в Эстонии есть школы, где медианный доход семей составляет менее 1000 евро. Есть и школы, где доход семей превышает 4500 евро. Авторы анализа пришли к заключению, что доход матери в существенной степени положительно коррелирует с результатами экзаменов по математике: каждые заработанные матерью 1000 евро в год равны 0,8 пункта результата экзамена. В то же время была зафиксирована очень слабая положительная корреляция между результатами экзаменов по эстонскому языку и доходом матери или семьи.

В кратком докладе Центр мониторинга развития отмечает, что логика финансирования общего образования в Эстонии довольно ощутимо компенсирует региональные различия и различия, проистекающие из особых образовательных нужд, но во многом игнорирует связи между образованием и социально-экономическим положением семей. По словам ученых, Эстонии важно ответить на вопрос, нужны ли школьной системе страны ресурсы для смягчения влияния социально-экономического положения учеников.

Краткий доклад «Эффективность основных школ в Эстонии и определяющие ее факторы» опирается на исследование «Эффективность школ и школьной сети», которое является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее: привлечение нового поколения учителей». Исследование провели ученые из EBS, Таллиннского университета и TalTech по заказу Центра мониторинга развития и Министерства образования и науки.