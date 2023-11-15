Количество безработных за квартал увеличилось на 4600 человек
Количество безработных растет. Фото: Raul Mee
По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года уровень безработицы составил 7,3%, уровень участия в рабочей силе – 74,5% и уровень трудовой занятости – 69,1%.
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что в третьем квартале этого года насчитывалось 54 800 безработных, что на 14 200 человек больше, чем годом ранее, и на 4600 больше, чем во втором квартале: «В третьем квартале уровень безработицы составил 7,3%, т. е. в сравнении с предыдущим годом он вырос на 1,7 процентных пункта и в сравнении со вторым кварталом – на 0,6 процентных пункта».
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