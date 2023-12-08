    КаПо задержала члена партии Koos Аллана Хантсома

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Накануне Полиция безопасности (КаПо) задержала члена партии Koos Аллана Хантсома по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии, сообщает rus.err.ee.

    «7 декабря сотрудники Полиции безопасности задержали 46-летнего гражданина Эстонии, которому были предъявлены подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий. Это предварительное подозрение, которое может измениться в ходе расследования», – сообщила глава пресс-службы Госпрокуратуры Кайри Кюнгас.
    По ее словам, в настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, а следователи проводят первоначальные процессуальные действия.
    Аллан Хантсом в 2015 году был одним из учредителей НКО «Добросвет», поставлявшим гуманитарную помощь в Донбасс, а также является одним из организаторов шествия «Бессмертный полк».
    По словам одного из лидеров Koos Олега Иванова, который в настоящее время находится в России, Аллан Хантсом в ближайшие дни планировал переехать в Российскую Федерацию.

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