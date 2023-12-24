    Доля вакантных офисов растет: «Идет кровавая битва за клиента»

    Конкуренция между старыми офисными зданиями в следующем году обострится, прогнозирует Кристо Кокк, директор по продажам Kaamos Kinnisvara.Фото: Andras Kralla

    Ситуация на рынке аренды коммерческой недвижимости, и прежде всего в сегменте старых офисных зданий, мрачная, но это дает девелоперам возможность использовать период низкой активности для модернизации, считает Кристо Кокк, директор по продажам Kaamos Kinnisvara.

    «Кровавые битвы идут в сегменте коммерческой недвижимости, прежде всего за сделки по аренде старых офисных зданий», – заявил Кокк в пресс-релизе. По его словам, доля вакантных площадей, видимых или невидимых («невидимые» вакансии возникают в ситуации, когда договор еще действует, но потребность в площади уменьшилась или исчезла), высока в старых зданиях и продолжит расти в ближайшем будущем.
    До сих пор рост рынка аренды коммерческой недвижимости был обусловлен ИТ-сектором, но сегодня технологические компании также пересматривают существующие обязательства в отношении коммерческих помещений, корректируя их в зависимости от реальной нужды в помещениях.

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