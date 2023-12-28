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28 декабря 2023 в 12:36









NYT подала в суд на OpenAI и Microsoft из-за нарушения авторских прав

The New York Times не требует конкретной суммы компенсации за ущерб, но газета оценила его в миллиарды долларов. Фото: Zumapress.com/Scanpix

В среду американская газета The New York Times подала в суд на компании OpenAI и Microsoft, обвинив их в нарушении авторских прав. По информации The Times, эти компании использовали миллионы статей газеты без разрешения для обучения чат-ботов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В иске газеты, поданным в федеральный суд Манхэттена, компании обвиняются в попытке «бесплатно воспользоваться огромными инвестициями NYT в свою журналистику», чтобы создавать альтернативные средства доставки информации читателям.

«Нет ничего "преобразующего" в использовании контента Times без оплаты для создания продуктов, которые заменяют Times и отвлекают от нее аудиторию», – заявило издание.

В OpenAI и Microsoft считают использование произведений, защищенных авторским правом, для обучения продуктов искусственного интеллекта «добросовестным использованием».

Добросовестное использование – это правовая доктрина, которая позволяет использовать материалы, защищенные авторским правом, без разрешения правообладателя в определенных случаях.

The New York Times не требует конкретной суммы компенсации за ущерб, но газета оценила его в миллиарды долларов. Она также требует, чтобы компании OpenAI и Microsoft уничтожили обучающие наборы, которые содержат материалы газеты.