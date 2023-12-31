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dv.ee

31 декабря 2023 в 14:07









Счастливого Нового года!

Дорогие читатели! Редакция «Деловых ведомостей» поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Пусть он будет к вам добрее, несмотря на прогнозы аналитиков! Пусть на вашем пути встречаются правильные люди и надежные партнеры, в голову приходят гениальные идеи и заключаются хорошие сделки!

Пусть ваши начинания находят поддержку у тех, кто принимает решения! И пусть эти начинания будут продуманными и направленными на наше общее процветание!

Счастливого Нового года!