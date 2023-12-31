    Счастливого Нового года!

    Дорогие читатели! Редакция «Деловых ведомостей» поздравляет вас с наступающим Новым годом!

    Пусть он будет к вам добрее, несмотря на прогнозы аналитиков! Пусть на вашем пути встречаются правильные люди и надежные партнеры, в голову приходят гениальные идеи и заключаются хорошие сделки!
    Пусть ваши начинания находят поддержку у тех, кто принимает решения! И пусть эти начинания будут продуманными и направленными на наше общее процветание!
    Счастливого Нового года!
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Счастливого Нового года!
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Уускюла о спаде в стартап-индустрии: опоздавшие не получат денег
Эпицентр
Бомбы, мельницы, авто: кем были братья Пухк, «некоронованные короли Эстонии»?
«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.
«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.
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Инвестор
Мировой рынок cделок упал до десятилетнего минимума
Высокие процентные ставки, геополитическая напряженность и проблемы с надзором привели к двухлетнему перерыву на мировом рынке транзакций, пишет Financial Times.
Высокие процентные ставки, геополитическая напряженность и проблемы с надзором привели к двухлетнему перерыву на мировом рынке транзакций, пишет Financial Times.
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Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
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Mнения
Отменим то, чего нет и даже пока не придумали!
В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
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Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
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