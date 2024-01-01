Новости

dv.ee

1 января 2024 в 11:25









Предприниматель: повышение НСО поможет некоторым снизить цены

Глава Puumarket Тоомас Таук рассматривает повышение НСО как возможность снизить конечную цену продукта. На фото террасные доски от Puumarket. Фото: Veiko Tõkman

Не все торговцы планируют повысить цены с января из-за изменения ставки НСО: поскольку предприятия получают от государства возврат НСО, в этом случае конечная цена для них может даже уменьшиться, заявил глава розничного продавца древесины Puumarket Тоомас Таук.

Тоомас Таук отметил в пресс-релизе, что хотя ставка НСО повысилась с 20% до 22%, Puumarket не изменил своих розничных цен. А это, по его словам, означает, что для корпоративных клиентов цены снизились.