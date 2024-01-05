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dv.ee

5 января 2024 в 10:31









Рост цен замедлился

За шесть месяцев цены выросли на 0,3 процента, в результате чего годовой уровень инфляции составил 0,6 процента. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в Эстонии в декабре увеличился на 4,3 процента в годовом сравнении.

Серьезных различий между декабрем, ноябрем и октябрем не наблюдалось, следует из данных.

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что в декабре цены в Эстонии остались на уровне двух предыдущих месяцев, то есть октября и ноября. С учетом сезонных колебаний цены выросли на 0,3 процента по сравнению с ноябрем, поскольку обычно в декабре цены немного падают.

За шесть месяцев цены выросли на 0,3 процента, в результате чего годовой уровень инфляции составил 0,6 процента. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены в декабре были на 4,3 процента выше.

Незначительное увеличение темпов роста цен, вероятно, связано с повышением НСО с 1 января этого года, считает Уускюла. По сравнению с динамикой цен в Латвии и Литве в предыдущие месяцы, в Эстонии наблюдалось меньшее снижение темпов роста цен. Это особенно заметно на фоне более слабых экономических результатов Эстонии, которые должны привести к большему падению цен, чем в соседних странах, отметил экономист.

«Однако перспективы на этот год довольно стабильны с точки зрения цен. В некоторые месяцы ожидается падение цен, в среднем же за год уровень цен в этом году может остаться на 1 процент выше уровня прошлого года. Однако скачок цен ожидается в январе, а возможно, и в феврале, поскольку к ценам на многие товары и услуги добавится более высокий НСО», – сказал Уускюла.

«Замедление роста цен и продолжающийся рост заработной платы восстанавливают покупательную способность семей. Прибавив к этому платежи по кредитам, которые уже не растут, мы получаем ситуацию, когда некоторые семьи могут снова начать задумываться о том, чтобы спокойно экономить, совершать покупки, которые откладывались на более длительное время, и начинать строить планы. Однако на потребительское влияние продолжает оказывать давление ожидаемый рост безработицы», – добавил он.