Назад 04.08.25, 14:53 Создатель студенческих отелей выходит на рынок Латвии вместо Эстонии. «Ни один Excel в Эстонии не сходится» Компания Duck Republik, развивающая студенческие отели с йога- и кинозалами, строит жилье в Риге. По словам главы фирмы Хенрика Вельди, в сторону Эстонии они даже не смотрят, пишет Ärileht.

Строительство. Фото иллюстративное.

Foto: Liis Treimann

Основу бизнеса созданной при поддержке эстонских и финских инвесторов компании Duck Republik составляют так называемые PBSA – специально построенные жилые комплексы для студентов: такая модель широко распространена в остальной Европе, но в странах Балтии пока развита слабо.

В то время как в Латвии и Литве еще есть пространство для расширения, Эстонию компания исключила из своих планов полностью.

«Я просчитал в Эстонии около 20 объектов, и ни одна таблица Excel не сходится, – признал Вельди. – Цена земли, стоимость строительства, расходы на рабочую силу, входящие затраты – если все это сложить, то это просто невозможно».

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Кроме того, в Таллинне жилищный фонд находится в значительно более хорошем состоянии, чем в Риге, и на рынке представлено множество арендной недвижимости, поэтому конкуренция значительно жестче, добавил он.