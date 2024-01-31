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Екатерина Мереминская

1 февраля 2024 в 6:35









«Я могу аннулировать сделки по квартирам»: суд вернул Kalevi Panorama в управление Юрию Петрову

Конфликт между собственниками Kalevi Panorama Юрием Петровым (слева) и Владимиром Ворониным (справа) тянется уже несколько лет.

Ровно год длилась битва юристов за жилой комплекс Kalevi Panorama. В итоге суд встал на сторону живущего в Эстонии предпринимателя. Российский олигарх Воронин должен восстановить его в должности руководителя компании.

Суд признал недействительным собрание акционеров Tycoon OÜ, прошедшее в ноябре 2022 года без руководившего тогда компанией Юрия Петрова. Соответственно, недействительными признаны и принятые на нем решения, в том числе об отставке Петрова и назначении вместо него Александра Гребенюка. Об этом «Деловым ведомостям» сообщил сам Петров. ДВ также ознакомились с решением в письменном виде.