    В этом году среди номинантов на звание журналиста года оказалась Полина Волкова из Äripäev

    Полина Волкова.Фото: Raul Mee

    На вчерашнем заседании жюри Союза медиапредприятий Эстонии были выбраны номинанты на звание журналиста года, среди которых Вилья Кийслер и Мартин Лайне из Delfi Meedia, а также Полина Волкова из Äripäev.

    Союз медиапредприятий отметил, что работы Полины Волковой за прошлый год включают в себя расследовательские статьи, в том числе эксперименты, которые доказали, насколько легко можно обойти санкции при продаже товаров в Россию или продавать туда так называемые товары двойного назначения, которые также могут быть использованы в военных целях. Результаты работы Полины Волковой показывают, как связанные с Эстонией критические компоненты для оружия и необходимые для дронов чипы попадают в Россию.
    Статью, написанную Полиной Волковой в соавторстве с журналисткой Екатериной Мереминской, можно прочесть здесь; статью, написанную в соавторстве с Мереминской и Алексеем Шишкиным, здесь.
    Вилья Кийслер - журналист объединенной редакции Delfi и Eesti Päevaleht, которая в последние годы стала одним из самых оригинальных интервьюеров в Эстонии.
    Мартин Лайне - журналист расследовательской редакции Delfi Meedia, чья журналистская деятельность в 2023 году была полностью посвящена изучению тем, связанных с Россией. В начале года Мартин опубликовал в Eesti Ekspress обширное исследование о секретной сети влияния России, которая финансировала политиков в нескольких европейских странах. Мартин Лайне возглавил этот проект на международном уровне, опубликовав статью в том числе на английском языке в OCCRP, впоследствии она прошла в финал журналистских премий имени Дафны Каруаны Галиции.
    Победитель конкурса на звание Журналиста года 2023 будет объявлен 22 февраля в Таллинне на пресс-празднике Медиасоюза.
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