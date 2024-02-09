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dv.ee

9 февраля 2024 в 6:42









В этом году среди номинантов на звание журналиста года оказалась Полина Волкова из Äripäev

Полина Волкова. Фото: Raul Mee

На вчерашнем заседании жюри Союза медиапредприятий Эстонии были выбраны номинанты на звание журналиста года, среди которых Вилья Кийслер и Мартин Лайне из Delfi Meedia, а также Полина Волкова из Äripäev.

Союз медиапредприятий отметил, что работы Полины Волковой за прошлый год включают в себя расследовательские статьи, в том числе эксперименты, которые доказали, насколько легко можно обойти санкции при продаже товаров в Россию или продавать туда так называемые товары двойного назначения, которые также могут быть использованы в военных целях. Результаты работы Полины Волковой показывают, как связанные с Эстонией критические компоненты для оружия и необходимые для дронов чипы попадают в Россию.

Статью, написанную Полиной Волковой в соавторстве с журналисткой Екатериной Мереминской, можно прочесть здесь ; статью, написанную в соавторстве с Мереминской и Алексеем Шишкиным, здесь.

Вилья Кийслер - журналист объединенной редакции Delfi и Eesti Päevaleht, которая в последние годы стала одним из самых оригинальных интервьюеров в Эстонии.

Мартин Лайне - журналист расследовательской редакции Delfi Meedia, чья журналистская деятельность в 2023 году была полностью посвящена изучению тем, связанных с Россией. В начале года Мартин опубликовал в Eesti Ekspress обширное исследование о секретной сети влияния России, которая финансировала политиков в нескольких европейских странах. Мартин Лайне возглавил этот проект на международном уровне, опубликовав статью в том числе на английском языке в OCCRP, впоследствии она прошла в финал журналистских премий имени Дафны Каруаны Галиции.

Победитель конкурса на звание Журналиста года 2023 будет объявлен 22 февраля в Таллинне на пресс-празднике Медиасоюза.