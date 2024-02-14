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dv.ee

14 февраля 2024 в 12:57









Министр здоровья раскритиковала план экономической политики Рийсало

Министр здоровья Рийна Сиккут. Фото: Andras Kralla

Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) обеспокоена тем, что Министерство экономики и коммуникаций не направило на рассмотрение документ «Принципы экономической политики Эстонии» в Министерство социальных дел, пишет rus.err.ee.

В обращении, направленном министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало, Сиккут раскритиковала то, что внутреннему капиталу предпочитают иностранные инвестиции, а вместо того, чтобы помочь неактивным местным работникам выйти на рынок труда, ведутся разговоры о том, чтобы значительно увеличить иммиграционную квоту.

По словам Сиккут, необходимо обеспечить бережное отношение к природе, более равномерное распределение роста экономики, то есть сократить региональное и гендерное неравенство, а также неравенство в доходах: «Кроме того, документ создает такое впечатление, будто мы сами не хотим ответственной экономики, но создаем ее потому, что она важна для наших партнеров по экспорту, а не для нас».

Сиккут подвергла критике также тот факт, что, по мнению Министерства экономики и коммуникаций, проблемы, связанные с качеством рабочей силы, должны решаться посредством системы образования. Министр здоровья пояснила, что, по данным Департамента статистики за 2022 год, в Эстонии 24 700 неактивных соискателей работы, то есть людей, которые хотели бы работать, но не могут, например, из-за ухода за близким человеком или по причине болезни.