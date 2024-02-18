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dv.ee

18 февраля 2024 в 12:46









Потребители в Эстонии покупают меньше, сокращая расходы

Данные о потребительском поведении показывают, что люди покупают меньше и стараются платить в рассрочку, если это возможно.

По данным Inbank, в прошлом году частота использования метода расчетов «покупай сейчас, плати потом» для небольших покупок выросло на 74 процента.

Биргит Листманн, руководитель партнерских программ Inbank, пояснила в сообщении для прессы, что особенность такого платежного решения по сравнению с обычной рассрочкой или потребительским кредитом заключается в том, что сумму, подлежащую выплате, можно разделить, но без дополнительных процентов или комиссий.