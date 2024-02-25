    Тело Алексея Навального отдали матери

    Иллюстративное фото. Фото: Dominika Zarzycka, Scanpix

    Тело Алексея Навального отдали матери, Людмиле Навальной, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

    «Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», — сообщила Ярмыш, передает «Медуза».
    Директор ФБК Иван Жданов поблагодарил всех, кто требовал, чтобы тело Алексея Навального передали его семье. «Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Думаю, Алексей бы сказал, что так было и нужно поступать. Тело Алексея Навального отдали матери», — сообщил Жданов.
    Ранее, как рассказал Жданов, следователи выдвинули несколько условий, на которые Людмила Навальная должна пойти, чтобы ей вернули тело сына. Следователь требовал, чтобы родственники и соратники политика держали информацию о его похоронах в тайне и не проводили публичного прощания. Вечером 23 февраля соратники Навального сообщили, что следователь поставил ультиматум Людмиле Навальной, потребовав, чтобы она в течение трех часов согласилась провести тайные похороны сына. Мать Навального отказалась.
    Утром 24 февраля жена Алексея Навального Юлия выпустила обращение, в котором раскритиковала Владимира Путина из-за того, что тело умершего политика не отдают семье. «Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело», — заявила Юлия Навальная. Она назвала веру Путина в бога фальшивой и обвинила его в бесовщине.

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