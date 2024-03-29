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dv.ee

29 марта 2024 в 9:57









Глава МИД Цахкна взял с собой в Индию блогера: комиссия начала расследование

Министр иностранных дел Маргус Цакхна. Фото: Liis Treimann

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила начать расследование, чтобы выяснить на каких условиях блогер Карл Густав Курн снял клип о визите министра иностранных дел Маргуса Цахкна (Eesti 200) в Индию.

По словам главы ERJK Лийзы Овийр, у госучреждений есть право заказывать и покупать рекламу, но с точки зрения закона возможно нарушение, если политик покупает рекламу для себя за счет государственных средств. Проверка призвана оценить, был ли нарушен закон о политических партиях, пишет rus.err.ee.

Министр иностранных дел Маргус Цахна не пожелал комментировать эту тему для ERR, заявив, что на этот вопрос должен ответить отдел по связям с общественностью МИД, пообещав, что комиссия все объяснения получит.

В составе делегации Маргуса Цахкна в ходе недавнего визита Индию был включен блогер, путевые расходы которого в размере почти трех тысяч евро были оплачены из государственного бюджета.