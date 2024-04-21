    Конгрессмены США одобрили масштабный пакет помощи Украине

    Капитолий в США. Фото: Mikhalis Makarov

    Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине. В поддержку законопроекта в субботу, 20 апреля, высказались 311 конгрессменов, против проголосовали 112 человек, пишет DW.

    Ряд сторонников Трампа проголосовали против
    Многие республиканцы, являющиеся сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, проголосовали против законопроекта, но не смогли помешать его утверждению. После голосования в Палате представителей раздались аплодисменты. Некоторые конгрессмены размахивали украинскими флагами и выкрикивали «Украина, Украина!».
    Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Голосование назначено на 23 апреля. Ожидается, что верхняя палата Конгресса, в которой большинством обладают демократы, поддержит пакет помощи Украине около 61 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявил, что затем незамедлительно подпишет данный документ.
    Одновременно Палата представителей США приняла законопроекты о конфискации российских активов в пользу Киева, о санкциях и запрете соцсети TikTok на территории Соединенных Штатов. Кроме того, принят пакет помощи Израилю объемом более 26 млрд долларов и Тайваню на 8 млрд долларов.
    Конфликт в Конгрессе США вокруг дальнейшей помощи Киеву
    Противостояние демократов и республиканцев в законодательном органе США по вопросу дальнейшей помощи Украине идет с конца 2023 года. Администрация США настаивает на одобрении дальнейшей помощи, а министерство обороны предупреждает, что без продолжения американской поддержки Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами.
    В середине февраля Сенат США одобрил законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов, но документ был заблокирован в Палате представителей. Ее спикер Майк Джонсон выразил недовольство тем, что, в законопроекте не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы. В середине апреля программы помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные меры по укреплению национальной безопасности, ранее увязанные в одном документе, были выделены в отдельные законопроекты.

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