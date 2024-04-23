КСО Intus признано банкротом: причиной неплатежеспособности могло стать преступление

В литовско-польском газопроводе обнаружили запрещенные российские детали. Замешан может быть и эстонский Infortar

В Литве разразился большой скандал, когда выяснилось, что литовско-польский газопровод, несмотря на запреты, был собран из российских деталей. По одной из версий, запрещенные детали попали к южным соседям через эстонскую компанию.

В Литве разразился большой скандал, когда выяснилось, что литовско-польский газопровод, несмотря на запреты, был собран из российских деталей. По одной из версий, запрещенные детали попали к южным соседям через эстонскую компанию.