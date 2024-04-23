    КСО Intus признано банкротом: причиной неплатежеспособности могло стать преступление

    Офис кредитно-сберегательного общества Intus находился в центре Таллинна, в коммерческом здании на Тартуском шоссе, 25.Фото: Liis Treimann

    Суд признал банкротом кредитно-сберегательное общество Intus. По словам банкротного управляющего, причиной неплатежеспособности могло стать преступление.

    Счета в эстонских банках закрыты, наличие подходящих для отчуждения активов не установлено, и должник сообщил управляющему, что ликвидных активов у КСО нет, указал временный банкротный управляющий Intus Оливер Эннок в отчете, представленном в Харьюский уездный суд.

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