    Французский концерн покупает эстонскую киберкомпанию: мы ожидаем большого международного роста

    Генеральный директор Cybers Юрген Эрм и генеральный директор Neverhack Артур Батай.Фото: Andras Kralla

    Французский концерн Neverhack, занимающийся кибербезопасностью, приобрел эстонскую компанию Security Software OÜ, работающую в Эстонии под брендом Cybers.

    «Я ожидаю от Cybers 25-процентного роста каждый год», – заявил генеральный директор Neverhack Артур Батай.

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