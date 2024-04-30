Французский концерн покупает эстонскую киберкомпанию: мы ожидаем большого международного роста

Бизнес в Испании: «В Эстонии я никогда не плакала от счастья»

«В Эстонии я никогда не плакала от счастья», – говорит владелица магазина одежды в Малаге на испанском Коста-дель-Соль Вероника Валлимяэ.

«В Эстонии я никогда не плакала от счастья», – говорит владелица магазина одежды в Малаге на испанском Коста-дель-Соль Вероника Валлимяэ.