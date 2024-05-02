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dv.ee

2 мая 2024 в 14:06









Идея «клуба 5%» принесла Мартину Виллигу победу в конкурсе Edukas Eesti и 10 000 евро

Тройка призеров Edukas Eesti, слева направо: Фреди Каазик, Мартин Виллиг и Кристо Раун. Фото: Лийз Трейманн

Идея предпринимателя Мартина Виллига инициировать социальное соглашение, согласно которому самые богатые люди будут жертвовать 5% своего дохода на различные инициативы, победила в нынешнем сезоне конкурса мнений Edukas Eesti.

Сам Мартин Виллиг не смог принять участие в церемонии награждения, организованной в адвокатском бюро Ellex Raidla. О победе он узнал в Нью-Йорке, в разгар своей поездки в США, пишет Äripäev.

«Я приятно удивлен, участников конкурса было больше ста, поэтому идея, очевидно, нашла отклик», – заявил счастливый победитель по видеосвязи.

Виллиг, соучредитель Bolt, заявил, что если в 2022 году люди стали жертвовать больше из-за событий в Украине, то необходимо изменить отношение, чтобы перестать считать это чем-то исключительным. Предприниматель, выигравший 10 000 евро, считает, что эстонское общество достаточно богато и зрело, чтобы договориться о регулярных пожертвованиях на длительный срок.

Давайте заключим социальное соглашение, согласно которому люди, которые зарабатывают больше других, будут жертвовать по 5% своего дохода на инициативы, способствующие общественному прогрессу. «Недоступность психиатрической помощи, неравенство в образовании, хронические заболевания и недостаточная физическая активность... Без решения этих проблем мы как страна не сможем двигаться вперед», – писал Виллиг.

Мы должны вместе построить Эстонию нашей мечты! Мартин Виллиг

Второе место и 3000 евро достались Фреди Каазику со статьей «RMK на биржу – спасательный круг для государственных финансов и лесного хозяйства», а третье место и 2000 евро – Кристо Рауну со статьей «Научим эстонские компании ловить рыбу».

Специальная награда Äripäev вместе с «Зеленым тигром» была вручена прошлогоднему победителю Мартину Палмисте за статью «С помощью RFID мы совершим революцию в торговле и управлении отходами». Приз-сюрприз от Äripäev Infopank достался Лауре Хелене Тиркконен с заметкой «Быстрые и качественные данные поступают от заинтересованных волонтеров».