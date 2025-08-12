Результаты повторных тестов: все свиньи на ферме Nurme будут уничтожены

В пятницу активисты перекрыли въезд на ферму

По призыву предпринимателя Индрека Пяхнапуу вчера вечером люди стали собираться у свинофермы Nurme, чтобы помешать уничтожению почти 4500 свиней, которое запланировано на сегодня. Хотя положительный результат анализа получен лишь у одного животного, Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA), Министерство регионального развития и сельского хозяйства, Государственный центр лабораторных исследований и оценки рисков (LABRIS) и компания AS Vireen в совместном обращении подчеркивают, что все животные должны быть уничтожены – африканская чума свиней распространяется быстро, и иного способа остановить болезнь нет.