    Глава Таллиннского аэропорта не поддерживает идею выхода на биржу: тогда фокус сместится на заработок денег

    Рийво Тувике хочет продолжать руководить Таллиннским аэропортом и после окончания пятилетнего срока. Решение будет принято в ближайшие недели.Фото: Liis Treimann

    Таллиннский аэропорт не должен выходить на фондовую биржу, считает глава Tallinna Lennujaam AS Рийво Тувике. По его словам, компания является стратегически важным предприятием и не может думать лишь о получении дохода.

    В эфире радиопередачи Äripäev «Горячий стул» Тувике пояснил, что на бирже основное внимание уделяется заработку, и это, по его мнению, было бы неправильно с точки зрения эстонского народа. В то же время Тувике считает, что было бы разумно вывести на биржу миноритарные пакеты некоторых дочерних компаний Tallinna Lennujaam AS.

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