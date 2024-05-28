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28 мая 2024 в 7:57









Венгрия блокирует 6,5 млрд евро военной помощи Украине

Петер Сийярто – министр иностранных дел Венгрии. Фото: Victor Mogyldea

Будапешт блокирует транши из ЕФМ и новую военную помощь Киеву. Из-за этого дискуссия в Совете ЕС по иностранным делам накалилась. В Брюсселе надеются, что некоторые вопросы удастся решить на уровне послов.

Выделение на военную помощь Украине средств в размере около 6,5 млрд евро неприемлемо для Венгрии, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в понедельник, 27 мая, во время Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где министры государств Евросоюза обсуждали оказание помощи Украине через Европейский фонд мира (ЕФМ). Сийярто не вышел к СМИ, но написал в соцсетях, что столкнулся с «огромным давлением» коллег, пишет DW.

В сумму, которую блокирует Будапешт, входят три транша из ЕФМ по 500 млн евро каждый, а также 5 млрд евро из нового фонда помощи для Украины, недавно учрежденного в рамках ЕФМ. Под вопросом остается и использование Евросоюзом сверхприбыли от замороженных активов Центробанка РФ на закупку вооружений для Украины.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, Совет ЕС 27 мая утвердил правовые документы по использованию чрезвычайных доходов от замороженных активов Центробанка РФ, что ранее было политически согласовано лидерами стран Евросоюза. Однако это – лишь часть договоренности, где речь идет о том, как эти средства будут поступать в ЕФМ, пояснили источники, близкие к процессу переговоров.

Теперь странам необходимо договориться о том, как эти средства будут выплачиваться из ЕФМ. «Отсюда растущее разочарование: все согласились с идеями и принципами, но теперь кое-кто использует свое право вето, чтобы не допустить выделения имеющихся денег», – сказал источник. То есть 5 млрд в принципе были согласованы ранее, но некоторые технические инструменты реализации находятся на стадии переговоров, и как раз их Венгрия и блокирует в данный момент.

Горячая дискуссия в Совете ЕС

«У нас была интенсивная, даже горячая дискуссия по поводу военной поддержки Киеву, которая сталкивается с некоторыми препятствиями на пути к консенсусу», – сообщил Жозеп Боррель на итоговой пресс-конференции. По его словам, большинство стран ЕС потребовало, чтобы все оставшиеся решения по реализации нового целевого фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира были утверждены в ближайшее время, в частности – решение об использовании сверхприбыли от замороженных активов РФ.

«Наши лидеры дали политическое согласие на создание фонда военной помощи Украине еще в марте, а он до сих пор не работает. Мы не можем допустить, чтобы военная поддержка Украины Евросоюзом стала заложницей других решений», – сказал Боррель. Он выразил надежду на то, что на ближайшей встрече послов стран ЕС эти вопросы удастся решить, и сообщил, что настоятельно попросил об этом министров. «У меня на утверждении находятся семь юридических текстов по мобилизации ресурсов для военной поддержки Украины. Все говорят, что мы не сдерживаем обещания, не выполняем свои обязательства вовремя. Эта задержка измеряется в человеческих жизнях», – подчеркнул Боррель. Чтобы утвердить упомянутые им правовые акты, необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС.