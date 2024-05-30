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dv.ee

30 мая 2024 в 10:11









Prisma продолжает работать в убыток

Оборот сети магазинов Prisma в прошлом году вырос более чем на 7%. Фото: Andras Kralla

Оборот розничной торговой сети Prisma в прошлом году увеличился, но при этом вырос и убыток. Компания уходит в убыток уже второй год подряд.

Региональный менеджер Prisma в Эстонии Теэму Килпия рассказал в интервью радио Äripäev , что сделанные в Эстонию инвестиции очень велики, что напрямую влияет на экономические результаты компании. Кроме того, нынешняя экономическая ситуация не способствует экономическому росту.

По его словам, убыток запланирован на определенные годы, и в целом компания движется в правильном направлении.

В прошлом году оборот Prisma вырос более чем на 7%. В 2023 году убыток сети составил 3,1 млн евро, в 2022 году – 5,7 млн евро.