    Вырклаэв: план MTA не коснется частных лиц

    Министр финансов Март Вырклаэв.Фото: Andras Kralla

    По словам министра финансов Марта Вырклаэва, желание Налогово-таможенного департамента (MTA) требовать у банков агрегированную информацию о движении средств на банковских счетах касается только проблемных предприятий, а не частных лиц. Однако в самом налоговом органе все же хотят собирать информацию и о частных лицах, пишет rus.err.ee.

    «Планируемый обмен данными не затронет все предприятия или информацию о сделках. При существующих возможностях налоговому департаменту сложно добраться с проверками до тех предприятий, которые работают в "слепой зоне" и скрывают свою деятельность. Да, применяется очень много мягких мер, таких как рекомендации, письма-напоминания, но они часто игнорируются», – пояснил министр.
    «Основной мишенью станут предприниматели, которые не зарегистрировались в качестве субъекта налога с оборота, в отношении которых по результатам анализа возникает подозрение, что их оборот на самом деле превышает лимит [после которого такая регистрация становится обязательной]. Разумеется, налоговый департамент не будет изучать все движения по их счетам», – добавил Вырклаэв.
    В то же время заместитель генерального директора департамента Райли Роозимаа отметила, что закон уже сейчас дает MTA право запрашивать информацию о движении сумм на банковских счетах как физических, так и юридических лиц в рамках налогового производства: «Для нас важны лица, входящие в группу риска, и данные о них в обобщенном виде, чтобы выявлять проблемных лиц. Мы не будем запрашивать информацию о сделках и не хотим беспокоить честных налогоплательщиков».

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