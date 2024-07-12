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12 июля 2024 в 12:56









В понедельник Кая Каллас может объявить о своей отставке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

В понедельник утром президент Эстонии Алар Карис встретится в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас, которая, как ожидается, подаст главе государства прошение об отставке.

Каллас, также являющаяся председателем Партии реформ, покинет свой пост, поскольку ранее была выбрана кандидатом на должность Верховного представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности. В случае отставки премьер-министра в отставку уйдет все правительство, передает rus.err.ee.

Пока неизвестно, когда президент предложит следующему кандидату в премьеры сформировать правительство.

Ранее Партия реформ утвердила кандидатом в премьер-министры Кристена Михала, который в правительстве Каи Каллас занимает пост министра климата.

Предполагается, что новое правительство вступит в должность в конце июля или начале августа.

Михал намерен сосредоточиться на сокращении расходов

По словам кандидата в премьер-министры Кристена Михала, финансовое положение государства сложное, и на коалиционных переговорах необходимо определить так называемую траекторию, по которой бюджет будет улучшаться в ближайшие годы.

«Сокращения придется делать и в 2025, 2026 и 2027 годах, это не одноразовое мероприятие», – отметил он в среду на пресс-конференции.

По словам председателя социал-демократов Лаури Ляэнеметса, кроме планов по сокращениям, необходимо также повысить налоги. «Простых решений нет», – сказал он, добавив, что для социал-демократов важно, чтобы нагрузка на общество от сокращений и налогов была равномерной.

Михал отметил, что финансовое положение страны планируется урегулировать к сентябрю этого года. «Государственная власть и правительство в целом должны создавать уверенность, а не вызывать неуверенность. Это касается как налоговой среды, так и регулирования», – сказал он. Михал надеется, что бюджет, который будет представлен в парламент в сентябре, также даст представление о налоговых изменениях на ближайшие годы.