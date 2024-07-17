Новости

kinnisvarauudised.ee

18 июля 2024 в 9:17









ТОП самых влиятельных бизнесменов в сфере недвижимости

Нейнар Сели. Фото: Raul Mee

В этом году в ТОП 200 самых влиятельных бизнесменов по версии Äripäev вошло лишь 12 связанных с недвижимостью предпринимателей. Двое из них борются за место лидера уже много лет подряд.

В секторе недвижимости уже несколько лет идет ожесточенная борьба между двумя крупными предпринимателями: Гуйдо Пярнитсом и Нейнаром Сели, чьи проекты также выходят за пределы сектора. В этом году Сели, который в основном ведет деятельность в Тарту, обошел более известного в Таллинне Пярнитса, хотя разрыв и составил всего несколько позиций. В прошлом году ситуация была обратной.