ТОП самых влиятельных бизнесменов в сфере недвижимости

Нейнар Сели. Фото: Raul Mee

В этом году в ТОП 200 самых влиятельных бизнесменов по версии Äripäev вошло лишь 12 связанных с недвижимостью предпринимателей. Двое из них борются за место лидера уже много лет подряд.

В секторе недвижимости уже несколько лет идет ожесточенная борьба между двумя крупными предпринимателями: Гуйдо Пярнитсом и Нейнаром Сели, чьи проекты также выходят за пределы сектора. В этом году Сели, который в основном ведет деятельность в Тарту, обошел более известного в Таллинне Пярнитса, хотя разрыв и составил всего несколько позиций. В прошлом году ситуация была обратной.

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