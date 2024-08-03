    Завод турбин в Кохтла-Ярве хочет расшириться втрое в 2025

    Завод планирует производить . ветряные турбины любой мощностиФото: Андрас Кралла

    На субсидию, полученную от Фонда справедливого перехода, расположенное в Кохтла-Ярве предприятие Freen планирует построить еще один корпус рядом с существующим заводом, а также прибрести технику для серийного производства ветряных турбин разной мощности.

    Как пишет «Северное побережье», сейчас на производстве работают более 70 сотрудников, но задуманное расширение позволит увеличить  число рабочих мест по меньшей мере до двухсот уже в 2025 году.
    «Хочется сказать спасибо государству и EAS за доверие и возможность создать новые рабочие места на нашем предприятии. Полученные субсидии, несомненно, ускорят выход на серийность, планируем расширить существующий завод, увеличить производственные мощности и продолжить производство собственных моделей ветряных турбин. Уже освоили около миллиона евро, закупили часть производственного оборудования, четыре вентиляционные системы в сварочном цехе, сборка которых уже почти завершена. Планируем увеличить закрытую производственную площадь», — прокомментироовал получение субсидии исполнительный директор Freen Андрей Хименков.

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