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dv.ee

3 августа 2024 в 9:33









Завод турбин в Кохтла-Ярве хочет расшириться втрое в 2025

Завод планирует производить . ветряные турбины любой мощности Фото: Андрас Кралла

На субсидию, полученную от Фонда справедливого перехода, расположенное в Кохтла-Ярве предприятие Freen планирует построить еще один корпус рядом с существующим заводом, а также прибрести технику для серийного производства ветряных турбин разной мощности.

Как пишет «Северное побережье» , сейчас на производстве работают более 70 сотрудников, но задуманное расширение позволит увеличить число рабочих мест по меньшей мере до двухсот уже в 2025 году.

«Хочется сказать спасибо государству и EAS за доверие и возможность создать новые рабочие места на нашем предприятии. Полученные субсидии, несомненно, ускорят выход на серийность, планируем расширить существующий завод, увеличить производственные мощности и продолжить производство собственных моделей ветряных турбин. Уже освоили около миллиона евро, закупили часть производственного оборудования, четыре вентиляционные системы в сварочном цехе, сборка которых уже почти завершена. Планируем увеличить закрытую производственную площадь», — прокомментироовал получение субсидии исполнительный директор Freen Андрей Хименков.