Новости

Ану Йыги

14 августа 2024 в 14:08









Спад промышленности в Эстонии умеренный: в некоторых других странах ЕС ситуация хуже

В деревообрабатывающей промышленности также наблюдался спад. Фото: Andres Haabu

Эстония с падением промышленного производства на 2,9% выглядит неплохо по сравнению с другими странами Европейского союза и находится примерно в середине списка, следует из июньской статистики Eurostat.

В Европейском союзе промышленное производство в июне сократилось в среднем на 3,2%, а в зоне евро даже на 3,9% в годовом сравнении. По сравнению с предыдущим месяцем изменений в ЕС не было, а в зоне евро наблюдалось незначительное снижение на 0,1%.