    Спад промышленности в Эстонии умеренный: в некоторых других странах ЕС ситуация хуже

    В деревообрабатывающей промышленности также наблюдался спад.Фото: Andres Haabu

    Эстония с падением промышленного производства на 2,9% выглядит неплохо по сравнению с другими странами Европейского союза и находится примерно в середине списка, следует из июньской статистики Eurostat.

    В Европейском союзе промышленное производство в июне сократилось в среднем на 3,2%, а в зоне евро даже на 3,9% в годовом сравнении. По сравнению с предыдущим месяцем изменений в ЕС не было, а в зоне евро наблюдалось незначительное снижение на 0,1%.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
115 миллионов евро повисли в воздухе. «Нет ощущения, что все кончено»
Инфляция в США ожидаемо подросла
Спад промышленности в Эстонии умеренный: в некоторых других странах ЕС ситуация хуже
Эпицентр
Заработал миллионы на деле своей жизни. Куда вкладывают деньги предприниматели?
Предприниматели, продавшие дело своей жизни, с которыми удалось поговорить Äripäev, как правило вкладывают полученные от продажи деньги в низкорисковые активы вроде срочных вкладов или инвестиционных фондов. Не оставляют без внимания и стартапы, а один из собеседников издания решил остаться в кэше: «С интересом наблюдаю, что происходит. Непростые сейчас времена», – сказал он.
Предприниматели, продавшие дело своей жизни, с которыми удалось поговорить Äripäev, как правило вкладывают полученные от продажи деньги в низкорисковые активы вроде срочных вкладов или инвестиционных фондов. Не оставляют без внимания и стартапы, а один из собеседников издания решил остаться в кэше: «С интересом наблюдаю, что происходит. Непростые сейчас времена», – сказал он.
Все большие материалы
Инвестор
Шесть иностранных фондов полностью продали свои позиции в Tallink
В прошлом месяце Infortar сделал добровольное предложение о выкупе акций Tallink по цене 0,55 евро за акцию. Согласно данным биржи, шесть иностранных фондов решили полностью продать все свои акции.
В прошлом месяце Infortar сделал добровольное предложение о выкупе акций Tallink по цене 0,55 евро за акцию. Согласно данным биржи, шесть иностранных фондов решили полностью продать все свои акции.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: авансовый налог – жестокая реальность или приглашение к дискуссии?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Все подкасты ДВ
Mнения
Блог Райво Варе: атака на Курскую область изменит то, как россияне видят войну
Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.
Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.
Все мнения
Интервью
Учитель эстонского из Москвы: «Синдром самозванца не остановил»
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект