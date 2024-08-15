Асманн: проект Закона о климате не оправдал ожиданий

Председатель правления Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн.Фото: Andras Kralla

Председатель правления Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн, три года назад призвавший составить закон о климате с целью внести ясность в отношении будущих экологических мер и ограничений, констатировал, что представленный законопроект не оправдал его ожиданий, поскольку в нем нет связи между сокращением выбросов углекислого газа и экономическим ростом.

Комментируя в эфире Vikerraadio представленный на этой неделе проект Закона о климате, Асманн заявил, что текст закона, по сути, представляет собой фиксацию графика сокращения выбросов CO2 с добавлением множества лозунгов, пишет rus.err.ee.
«А чтобы сделать картину более привлекательной, название закона было изменено (на "Закон о климатически устойчивой экономике – прим. ред.), дабы сделать его более ориентированным на экономику, – отметил Асманн, по оценке которого законопроект не соответствует ожиданиям. – Однако анализ воздействия, приведенный в пояснительной записке, выявляет негативные последствия по нескольким направлениям, которые государство просто констатирует, то есть акцептирует их. Это, по сути, просто план развития, в заголовок которого добавлено слово "закон". Однако в свое время мы хотели добиться нескольких целей».
«Мы хотели, чтобы эти социальные изменения были открытыми, чтобы они были внесены в эстонское правовое пространство. Вторым было понимание цели. Целью Европейского союза был экономический рост. Но в Эстонии мы видели, что целью являлось просто сокращение выбросов CO2. В этом отношении нам теперь, по сути, тоже стало ясно, что цель нынешнего закона также заключается только в сокращении выбросов углекислого газа», – констатировал Асманн.
«Анализ влияния на государственные финансы Эстонии и налогоплательщика, на мой взгляд, полностью отсутствует. Что произойдет с налоговым бременем эстонского налогоплательщика, когда подразделения, деятельность которых сворачивается, перестанут платить, или что произойдет, когда прекратятся выбросы CO2 и государство перестанет получать доходы от торговли квотами. Тогда их придется заменить налоговыми поступлениями от населения. То, что мы видим сегодня в государственном бюджете, это ошибки нерешительности в прошлом», – считает Асманн.

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