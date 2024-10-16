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  • 16.10.24, 16:00

Минимальная цена рецептурных лекарств вырастет на один евро

Согласно планируемым изменениям в Законе о медицинском страховании, с будущего года базовая ставка доли самофинансирования для рецептурных лекарств увеличится с 2,5 до 3,5 евро, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Эксперт по финансированию здравоохранения Министерства социальных дел Ли Пярг отметила, что последний раз стоимость рецептов менялась в 2018 году, и повышение минимальной платы необходимо для обеспечения устойчивости Кассы здоровья в условиях сложного бюджета.
На рецептурные лекарства из списка льготных медикаментов распространяется скидка в размере 50%, 70%, 90% или 100% в зависимости от лекарства, однако покупатель обязан оплатить минимальную сумму, которая сейчас составляет 2,50 евро. Помимо минимума, пациент должен оплатить оставшуюся от скидки часть и часть, превышающую предельную цену.
Предельная цена устанавливается на основе цен различных производителей на препараты с одним и тем же активным веществом, как правило, ориентируются на вторую самую дешевую цену: например, если стоимость варьируется от 5 до 12 евро, предельная цена составит 8 евро.

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