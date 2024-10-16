Минимальная цена рецептурных лекарств вырастет на один евро

Эксперт по финансированию здравоохранения Министерства социальных дел Ли Пярг отметила, что последний раз стоимость рецептов менялась в 2018 году, и повышение минимальной платы необходимо для обеспечения устойчивости Кассы здоровья в условиях сложного бюджета.
На рецептурные лекарства из списка льготных медикаментов распространяется скидка в размере 50%, 70%, 90% или 100% в зависимости от лекарства, однако покупатель обязан оплатить минимальную сумму, которая сейчас составляет 2,50 евро. Помимо минимума, пациент должен оплатить оставшуюся от скидки часть и часть, превышающую предельную цену.
Предельная цена устанавливается на основе цен различных производителей на препараты с одним и тем же активным веществом, как правило, ориентируются на вторую самую дешевую цену: например, если стоимость варьируется от 5 до 12 евро, предельная цена составит 8 евро.
10 лет назад компания Karell Kiirabi – первая частная скорая помощь в Эстонии – расширилась на Ида-Вирумаа. Для пациента нет никакой разницы, кому принадлежит поставщик услуги, поэтому частная скорая помощь – очень специфический бизнес, сильно регулируемый государством. Как он устроен, рассказывает региональный руководитель Karell Kiirabi Иветта Саккарт.
C апреля этого года я являюсь акционером крупнейшей в Европе компании, котирующейся на бирже - фармацевтического гиганта Novo Nordisk. Одни только движения цены этой акции обеспечили мне огромный спектр эмоций.
Налоговая реформа вызовет новый всплеск инфляции, предупредил Банк Эстонии. Тяжелее всего придется секторам, услуги которых не облагаются этим налогом – это медицина, образование, банки и владельцы жилья, сдающие его внаем, предупреждает партнер EY Ранно Тингас.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.