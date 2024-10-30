Назад 30.10.24, 12:16 Сбой на заправках Krooning: со счетов клиентов списываются все деньги С вчерашнего дня в платежных системах заправок Krooning наблюдается технический сбой, передает Ärileht

Пострадавшим клиентам средства будут возвращены при первой возможности. Foto: Andras Kralla

Вчера в издание обратился обеспокоенный потребитель, который сообщил, что при заправке на заправочной станции Krooning с его счета списались все деньги, а не только потраченная сумма. «Счет в банке обнуляется полностью. Это произошло как с корпоративной картой, так и с картой физического лица», – описал он.

Руководитель AS Krooning Рихо Рыук рассказал Ärileht, что со вечера вчерашнего дня в их заправках по всей Эстонии наблюдаются проблемы с картами. Так, при оплате картой терминал обнуляет банковский счет клиента. По словам Рыука, на данный момент заправки продолжают работать, и компания активно занимается решением проблемы.

Рыук пояснил, что сбоя можно избежать, если перед началом заправки выбрать сумму, которую следует заблокировать на счете. «Сейчас мы пытаемся решить ситуацию, и затем сможем понять, откуда взялся этот сбой», – объяснил руководитель сети заправок.

«Разумеется, в конце месяца у людей на счетах меньше средств, и это вызывает недовольство. У некоторых ситуация весьма печальная, – добавил Рыук. – Мне бы и самому хотелось узнать, почему это произошло. Система карт очень сложная, и на ее исправление требуется больше времени. Хочется верить, что сегодня мы сможем все наладить».

Рыук подчеркнул, что пострадавшим клиентам средства будут возвращены при первой возможности.

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