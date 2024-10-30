Сбой на заправках Krooning: со счетов клиентов списываются все деньги

С вчерашнего дня в платежных системах заправок Krooning наблюдается технический сбой, передает Ärileht
.
- Пострадавшим клиентам средства будут возвращены при первой возможности. Foto: Andras Kralla
Вчера в издание обратился обеспокоенный потребитель, который сообщил, что при заправке на заправочной станции Krooning с его счета списались все деньги, а не только потраченная сумма. «Счет в банке обнуляется полностью. Это произошло как с корпоративной картой, так и с картой физического лица», – описал он.
Руководитель AS Krooning Рихо Рыук рассказал Ärileht, что со вечера вчерашнего дня в их заправках по всей Эстонии наблюдаются проблемы с картами. Так, при оплате картой терминал обнуляет банковский счет клиента. По словам Рыука, на данный момент заправки продолжают работать, и компания активно занимается решением проблемы.
Рыук пояснил, что сбоя можно избежать, если перед началом заправки выбрать сумму, которую следует заблокировать на счете. «Сейчас мы пытаемся решить ситуацию, и затем сможем понять, откуда взялся этот сбой», – объяснил руководитель сети заправок.
«Разумеется, в конце месяца у людей на счетах меньше средств, и это вызывает недовольство. У некоторых ситуация весьма печальная, – добавил Рыук. – Мне бы и самому хотелось узнать, почему это произошло. Система карт очень сложная, и на ее исправление требуется больше времени. Хочется верить, что сегодня мы сможем все наладить».
Рыук подчеркнул, что пострадавшим клиентам средства будут возвращены при первой возможности.
Похожие статьи
В ближайшие годы цены на бензин и дизельное топливо вырастут из-за новых налогов. Это означает, что даже если мировые цены на топливо упадут, в Эстонии они, напротив, начнут быстро расти, рассказал член правления топливной компании Terminal Алан Вахт.
На своем сегодняшнем заседании горуправа дала Таллиннскому департаменту транспорта разрешение заключить с AS Tallinna Linnatransport (TLT) договор на десять лет, цель которого – предлагать и развивать в столице современную, удобную и качественную услугу общественного транспорта, сообщается в пресс-релизе.
Лидером ТОПа пассажирских перевозок второй год подряд становится компания Lux Express Estonia AS.
Результаты последнего квартала флагманской европейской компании по производству возобновляемых видов топлива Neste не рассеяли мрак в душах акционеров, поскольку экономический спад продолжается.
В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.
Самые читаемые
1
Добавлен ТОП эстонских компаний с крупнейшими убытками
Сейчас в фокусе
Добавлен ТОП эстонских компаний с крупнейшими убытками