Назад 29.11.24, 13:46 Синхронизация энергосистемы Эстонии с континентальной Европой произойдет 9 февраля 2025 года Системные операторы энергосистемы континентальной Европы подтвердили на этой неделе готовность стран Балтии к синхронизации с этой системой, которая будет реализована 9 февраля 2025 года, пишет Rus.ERR

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Системные операторы Эстонии, Латвии и Литвы продолжат реализацию необходимых для синхронизации мер до конца 2024 года. В сообщении эстонского системного оператора Elering указывается, что в настоящее время энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частоту контролирует Россия, а синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит им самостоятельно управлять частотой в системе и повысить свою энергобезопасность.

8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы произойдет 9 февраля.

Это улучшит трансграничные системы передачи электроэнергии в Европейском Союзе и связанность рынков электроэнергии, дав энергосистемам стран Балтии возможность работать на основании единых и прозрачных европейских правил.