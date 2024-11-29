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  • 29.11.24, 13:46

Синхронизация энергосистемы Эстонии с континентальной Европой произойдет 9 февраля 2025 года

Системные операторы энергосистемы континентальной Европы подтвердили на этой неделе готовность стран Балтии к синхронизации с этой системой, которая будет реализована 9 февраля 2025 года, пишет Rus.ERR.
Синхронизация энергосистемы Эстонии с континентальной Европой произойдет 9 февраля 2025 года
  • Foto: Andras Kralla
Системные операторы Эстонии, Латвии и Литвы продолжат реализацию необходимых для синхронизации мер до конца 2024 года. В сообщении эстонского системного оператора Elering указывается, что в настоящее время энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частоту контролирует Россия, а синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит им самостоятельно управлять частотой в системе и повысить свою энергобезопасность.
8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы произойдет 9 февраля.
Это улучшит трансграничные системы передачи электроэнергии в Европейском Союзе и связанность рынков электроэнергии, дав энергосистемам стран Балтии возможность работать на основании единых и прозрачных европейских правил.

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