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  • 08.01.25, 12:46

Бюро по борьбе с коррупцией проверяет главу airBaltic на конфликт интересов

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) начало проверку, не находится ли председатель правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс в ситуации конфликта интересов, передает LSM со ссылкой на LETA.
Председатель правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс.
  • Председатель правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс. Foto: Gints Ivuskans
Как пишет агентство, KNAB получил заявление от частного лица о возможном конфликте интересов Мартина Гаусса и сейчас проводит соответствующую проверку. LETA поясняет, что в начале января в социальных сетях представитель Национального объединения Гирт Лапиньш написал, что Гаусу через фирму MaGau GmbH принадлежит компания 2e Systems GmbH, которая является поставщиком airBaltic.
На данный момент представители airBaltic готовят ответы на вопросы агентства об этой ситуации.
На сайте 2e Systems GmbH латвийский национальный авиаперевозчик указан в качестве клиента и сообщается, что компании – 2e Systems и airBaltic – в 2019-м начали проект по расширению и улучшению системы онлайн-покупок и бронирования авиабилетов последней.
Как сообщалось ранее, в начале января airBaltic объявила об отмене более 4600 рейсов в этом летнем сезоне из-за непредвиденных задержек в обслуживании двигателей: производитель Pratt & Whitney проинформировал авиакомпанию об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, из-за чего часть самолетов Airbus A220-300 не смогут выполнять полеты.
Реагируя на ситуацию, министр экономики Латвии Виктор Валайнис выразил мнение, что авиакомпании нужно новое руководство. Однако в этот понедельник партии коалиции не приняли решение, настаивать ли на замене Мартина Гаусса. По словам премьер-министра Эвики Силини, коалиция рассчитывает, что нынешнее руководство авиакомпании получит оценку на собрании акционеров, назначенном на 21 января.
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