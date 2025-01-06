Назад 06.01.25, 13:03 Глава airBaltic: мы намерены выйти на биржу и не будем просить допфинансирование у государства Руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс после заявления компании об отмене рейсов и последовавших угроз латвийских политиков внести изменения в руководство компании подтвердил, что airBaltic не отказалась от планов выхода на биржу и не намерена просить дополнительное финансирование у правительства Латвии, пишет ERR

Руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс уверил, что компания не будет просить деньги у государства. Foto: Karlis Dambrans

Гаусс пояснил, что перед Рождеством airBaltic получила от производителя двигателей очередной еженедельный прогноз работ, и стало понятно, что нехватка двигателей оказалась больше, чем ожидалось. Поэтому компании пришлось принять решение, какие рейсы отменить.

По его словам, при отмене рейсов компания должна учитывать множество факторов, поскольку каждая отмена влияет на другие рейсы. Кроме того, решение должно быть экономически обоснованным.

Гаусс также подчеркнул, что, несмотря на отмену некоторых рейсов из-за проблем с двигателями, долгосрочные договоры аренды остаются в силе.

Ранее airBaltic продлила своё сотрудничество с немецкой авиакомпанией Lufthansa на три года, предоставив свои самолеты в аренду вместе с экипажами. Это соглашение укрепляет подозрение в том, что именно Lufthansa может стать потенциальным инвестором airBaltic перед выходом компании на биржу.

На вопрос, почему вместо выполнения рейсов компания сдает самолеты в аренду, Гаусс ответил, что текущая бизнес-модель airBaltic предполагает сосредоточение на двух направлениях – аренде самолетов с экипажами и организации собственных рейсов. По его словам, аренда самолетов является более прибыльной частью бизнеса.

«У нас есть контракты, и если мы просто вернем эти самолеты, штрафы будут намного больше, чем убытки от отмены рейсов», – пояснил Гаусс.

Государственные деньги просить не планируется

Гаусс объяснил, что нынешнее тяжелое положение компании связано с долгами, появившимися в прошлом, а также с убытками, возникшими во время пандемии коронавируса. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время не планируется обращаться к правительству за дополнительным финансированием.

Ранее об этом говорил председатель совета airBaltic Клавс Васкс, который отметил, что текущие долговые обязательства и их процентные ставки не являются устойчивыми для долгосрочной работы airBaltic, поэтому новые государственные инвестиции в капитал, скорее всего, неизбежны.

В интервью латвийскому телевидению Гаусс пояснил, что, скорее всего, глава совета имел в виду, что если никто не захочет инвестировать в airBaltic и если не получится привлечь инвесторов, то дальнейшую судьбу компании будут решать акционеры.