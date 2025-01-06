Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,55%282,43
  • OMX Riga0,16%874,16
  • OMX Tallinn0,98%1 778,46
  • OMX Vilnius1,01%1 097,09
  • S&P 5000,98%6 000,65
  • DOW 300,51%42 951,51
  • Nasdaq 1,42%19 900,99
  • FTSE 1000,01%8 225,21
  • Nikkei 225−1,47%39 307,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%112,54
  • OMX Baltic1,55%282,43
  • OMX Riga0,16%874,16
  • OMX Tallinn0,98%1 778,46
  • OMX Vilnius1,01%1 097,09
  • S&P 5000,98%6 000,65
  • DOW 300,51%42 951,51
  • Nasdaq 1,42%19 900,99
  • FTSE 1000,01%8 225,21
  • Nikkei 225−1,47%39 307,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%112,54
  • 06.01.25, 13:03

Глава airBaltic: мы намерены выйти на биржу и не будем просить допфинансирование у государства

Руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс после заявления компании об отмене рейсов и последовавших угроз латвийских политиков внести изменения в руководство компании подтвердил, что airBaltic не отказалась от планов выхода на биржу и не намерена просить дополнительное финансирование у правительства Латвии, пишет ERR.
Руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс уверил, что компания не будет просить деньги у государства.
  • Руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс уверил, что компания не будет просить деньги у государства. Foto: Karlis Dambrans
Гаусс пояснил, что перед Рождеством airBaltic получила от производителя двигателей очередной еженедельный прогноз работ, и стало понятно, что нехватка двигателей оказалась больше, чем ожидалось. Поэтому компании пришлось принять решение, какие рейсы отменить.
По его словам, при отмене рейсов компания должна учитывать множество факторов, поскольку каждая отмена влияет на другие рейсы. Кроме того, решение должно быть экономически обоснованным.
Гаусс также подчеркнул, что, несмотря на отмену некоторых рейсов из-за проблем с двигателями, долгосрочные договоры аренды остаются в силе.
Ранее airBaltic продлила своё сотрудничество с немецкой авиакомпанией Lufthansa на три года, предоставив свои самолеты в аренду вместе с экипажами. Это соглашение укрепляет подозрение в том, что именно Lufthansa может стать потенциальным инвестором airBaltic перед выходом компании на биржу.
На вопрос, почему вместо выполнения рейсов компания сдает самолеты в аренду, Гаусс ответил, что текущая бизнес-модель airBaltic предполагает сосредоточение на двух направлениях – аренде самолетов с экипажами и организации собственных рейсов. По его словам, аренда самолетов является более прибыльной частью бизнеса.
«У нас есть контракты, и если мы просто вернем эти самолеты, штрафы будут намного больше, чем убытки от отмены рейсов», – пояснил Гаусс.
Государственные деньги просить не планируется
Гаусс объяснил, что нынешнее тяжелое положение компании связано с долгами, появившимися в прошлом, а также с убытками, возникшими во время пандемии коронавируса. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время не планируется обращаться к правительству за дополнительным финансированием.
Ранее об этом говорил председатель совета airBaltic Клавс Васкс, который отметил, что текущие долговые обязательства и их процентные ставки не являются устойчивыми для долгосрочной работы airBaltic, поэтому новые государственные инвестиции в капитал, скорее всего, неизбежны.
В интервью латвийскому телевидению Гаусс пояснил, что, скорее всего, глава совета имел в виду, что если никто не захочет инвестировать в airBaltic и если не получится привлечь инвесторов, то дальнейшую судьбу компании будут решать акционеры.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 03.01.25, 17:12
Делов-то: airBaltic в зоне плохой видимости, бизнес Eesti Raudtee – большое железнодорожное свинство
В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают неожиданное сокращение полетов латвийским перевозчиком airBaltic, ценники в магазинах и сами магазины, идею Урмаса Рейнсалу получить индульгенцию у ЕС на сжигание сланца, историю вокруг Operail и Eesti Raudtee.
Новости
  • 03.01.25, 11:39
Латвия требует объяснений от airBaltic, эксперты видят причину отмены рейсов в другом
Министры экономики и транспорта Латвии требуют от airBaltic обосновать решение об отмене большого количества рейсов. По мнению авиационных экспертов, государственная авиакомпания стремится сократить число убыточных рейсов перед публичным размещением акций.
Новости
  • 02.01.25, 10:54
AirBaltic отменяет 19 авиамаршрутов
Обновлено в 16:06
Латвийская авиакомпания airBaltic в этом году отменяет 19 маршрутов и сокращает частоту рейсов на 21 направлении, ссылаясь на неспособность поставщика двигателей справляться с обслуживанием.
Новости
  • 01.01.25, 13:03
Эксперт: у правительства нет плана на случай, если airBaltic перестанет сюда летать
По словам авиационного эксперта Свена Кукемелька, у правительства отсутствует реальный план на случай, если airBaltic решит сократить количество направлений из Таллинна по экономическим причинам, передает ERR.
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.01.25, 13:28
Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. «Повышения цен уже не избежать»
2
Новости
  • 05.01.25, 14:32
Начало ценовой войны? Финские торговые сети снижают цены
3
Новости
  • 05.01.25, 12:44
Прошлый год принес Швеции рекордное количество банкротств
4
Mнения
  • 03.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: местные продавцы проигрывают в неравной борьбе с зарубежными интернет-магазинами
5
Mнения
  • 03.01.25, 17:12
Делов-то: airBaltic в зоне плохой видимости, бизнес Eesti Raudtee – большое железнодорожное свинство
6
Подсказка
  • 04.01.25, 14:46
4 важных изменения, которые следует учитывать при сделках с недвижимостью

Последние новости

Новости
  • 06.01.25, 16:31
Tallink получил десятки миллионов евро субсидий от Финляндии и Швеции
Новости
  • 06.01.25, 16:06
Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше
«Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии всегда хуже всех в ЕС»
Эпицентр
  • 06.01.25, 15:42
Труба трубе. Как Европа переживает окончание поставок российского газа из Украины
Новости
  • 06.01.25, 15:23
Виноват автоналог? Продажи автомобилей побили рекорд всех времен
Новости
  • 06.01.25, 13:27
США готовят новые санкции против «теневого флота» РФ
Новости
  • 06.01.25, 13:03
Глава airBaltic: мы намерены выйти на биржу и не будем просить допфинансирование у государства
Биржа
  • 06.01.25, 12:04
Эстонские инвесторы активно продавали акции Wise и Tesla
Mнения
  • 06.01.25, 11:16
Уускюла: главный вопрос 2025 года – продолжим ли мы использовать наше бедственное положение как оправдание?

Сейчас в фокусе

Генеральный директор Eften Capital Кристьан Тамла считает, что, несмотря на обилие организуемых застройщиками скидочных кампаний, серьезных выводов из них делать не стоит.
Новости
  • 04.01.25, 13:28
Продавцы недвижимости прогнозируют рост рынка на 25%. «Повышения цен уже не избежать»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 05.01.25, 14:32
Начало ценовой войны? Финские торговые сети снижают цены
«Говоря о геополитических рисках, существующих в мире, я всегда начинал с Китая и России, – отметил Иво Даалдер из аналитического центра Chicago Council on Global Affairs. — Но самый большой риск — это мы сами. Самый большой риск — это Америка».
Новости
  • 05.01.25, 15:03
Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году
Иллюстративное фото.
Подсказка
  • 04.01.25, 14:46
4 важных изменения, которые следует учитывать при сделках с недвижимостью
Click & Grow продолжает работать в убыток.
Новости
  • 05.01.25, 13:51
Убытки производителя умных горшков Click & Grow продолжают расти
Шведские кроны. Фото иллюстративное.
Новости
  • 05.01.25, 12:44
Прошлый год принес Швеции рекордное количество банкротств
Будущий президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 04.01.25, 15:16
Трамп выбрал новым послом в Эстонии родившегося здесь юриста
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025