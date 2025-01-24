Деловые ведомости
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  • 24.01.25, 11:52

Журналисты «Деловых ведомостей» номинированы в категориях «Лучшая новость» и «Лучшее мнение» на русском языке

Жюри Союза медиапредприятий Эстонии выбрало лучшие новости и авторские материалы 2024 года как в общей категории, так и в категориях региональных и русскоязычных материалов.
Олеся Лагашина, Алексей Шишкин, Екатерина Мереминская
  • Олеся Лагашина, Алексей Шишкин, Екатерина Мереминская
Журналист «Деловых ведомостей» Екатерина Мереминская номинирована в категории «Лучшая русскоязычная новость» со статьями «Танцы с волками: как работают в России две дочки эстонской Wolf Group» от 15 апреля и «Несмотря на обстоятельства: за год SEB не удалось уйти из России» от 31 октября.
В номинации «Лучшее русскоязычное мнение», среди прочих, номинированы главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина с мнением от 6 марта: «Кто готов к труду и обороне?» и журналист ДВ Алексей Шишкин с мнением от 17 июля: «Мы не знаем, зачем строим Rail Baltica. Может, займёмся другими делами?».
Номинанты на звание лучшей новости 2024 года:
  • Ристо Берендсон с новостью в Õhtuleht от 1 ноября 2024 года «KAPO KORRALDAS RIIGITÖÖTAJALE SUUSA: sõprus Parvel Pruunsillaga viis töö kaotuseni».
  • Артур Изумрудов и Марта Вунш с серией материалов в Rus.Delfi, посвященной влиянию Telegram на безопасность Эстонии и тактике саботажа России в Европе (29 мая: «ЭКСПЕРИМЕНТ. 10 000 долларов от “Стива Джобса” за работу водителем. Как жителям Эстонии предлагают в Telegram совершать преступления за деньги», 26 сентября: «РАССЛЕДОВАНИЕ. ”Изготовь коктейль Молотова. Убей фашиста“. Как граждан Эстонии вербуют для совершения взрывов и убийств», 27 сентября: «В Telegram заблокировали доступ к российским военным каналам после запроса Delfi»).
  • Туули Йыэсаар с новостью в LP и Delfi от 27 сентября 2024 года «Rootsi skandaalne Estonia-teemaline telesari osutus võltsinguks. Eesti poliitikud läksid petise õnge».
Номинанты на лучшую новость в региональных изданиях:
  • Эрик Гамзеев с новостью в Põhjarannik от 30 сентября 2024 года «Kohtla-Järve linnavalitsus määras vee-ettevõtte nõukogusse kelmuses süüdi mõistetud saadiku».
  • Айвар Ояперв с новостью в Virumaa Teataja от 15 ноября 2024 года «Hundikaitsja Eleri Lopp on korraldanud välismaalastele karu- ja põdrajahte».
  • Марко Суурмяги с новостью в Sakala от 19 сентября 2024 года «Eesti esimene maksupettur raputas kahe avaldusega maha rohkem kui 300 000 eurot võlgu» и от 2 октября «41 MILJONIT EUROT ⟩ Riik on kirjutanud korstnasse suurel hulgal petturitelt ja võlgnikelt väljamõistetud raha».
Номинанты на лучшую русскоязычную новость:
  • Артур Изумрудов и Марта Вунш с серией материалов в Rus.Delfi.
  • Екатерина Мереминская с материалами в «Деловых ведомостях» о том, как западные компании, включая эстонские, продолжают деятельность в России («Танцы с волками: как работают в России две дочки эстонской Wolf Group» от 15 апреля и «Несмотря на обстоятельства: за год SEB не удалось уйти из России» от 31 октября).
  • Илья Смирнов с новостью в «Северном побережье» от 9 ноября 2024 года «Новую котельную для Нарвы построят за четыре года, а сланцевый котел остынет уже этой весной».
Номинанты на лучший авторский материал прошлого года:
  • Маттиас Калев с мнением в Eesti Ekspress от 24 апреля 2024 года: «Matthias Kalev: kaks kümnendit on teinud Aivar Pohlakust mehe, kellesuguseid ta enne kritiseeris».
  • Катарийна Либе с мнением в Eesti Ekspress от 12 июня: «Katariina Libe: arvasin, et ka mul on ATH, sest ma ei saa ju olla lihtsalt laisk, loll ja lohakas».
  • Пирет Рейльян с мнением в Eesti Päevaleht от 23 ноября: «Piret Reiljan: lepime kokku, et ujumisriietes pesemine ei ole pesemine».
Номинанты на лучшую авторскую колонку в региональных изданиях:
  • Эрик Гамзеев с мнением в Põhjarannik от 3 июля: «Rohepööre peaks tegema inimesed rõõmsaks, mitte tigedaks».
  • Айме Йыги с мнением в Tartu Postimees от 20 декабря: «Aime Jõgi: keerulisi olukordi pole seal, kus ei ole inimesi».
  • Мари-Йоханна Киппар с мнением в Lääne-Virumaa Uudised от 1 июля: «Noored ei loe, sest õpetajad panevad käe ette».
Номинанты на лучшую русскоязычную колонку:
  • Марина Бегункова с мнением в Rus.Delfi от 4 сентября: «МНЕНИЕ | “Милый мальчик Степан!” Как одним сюжетом можно поставить крест на интеграции».
  • Олеся Лагашина с мнением в «Деловых ведомостях» от 6 марта: «Кто готов к труду и обороне?»
  • Алексей Шишкин с мнением в «Деловых ведомостях» от 17 июля: «Мы не знаем, зачем строим Rail Baltica. Может, займёмся другими делами?»
  • Евгения Волохонская с мнением в Rus.ERR от 6 сентября: «Волохонская: сегодня мы все в каком-то смысле Степа».
В состав жюри вошли: главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, член правления Raadio Kadi OÜ Гуннар Сийнер, главный редактор Lääne-Virumaa Uudised и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги, главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов, исполнительный редактор Põhjarannik Эрик Калда, медиаэксперт Павел Иванов, главный редактор Geenius Meedia Мартин Мец и старший партнёр KPMS Хенри Кяспер.
Победители будут объявлены 20 февраля на пресс-вечеринке, которая пройдет в Reval Cafe в Таллине.
Конкурс журналистских премий финансируют Delfi Meedia, Õhtuleht Kirjastus и Äripäev.
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